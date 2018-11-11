Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Траспортний колапс у Тернополі

З першого листопада у Тернополі вартість проїзду у громадському транспорті зросла майже вдвічі. У маршрутному таксі – до дев'яти гривень, а у тролейбусі – до восьми. Щоб привернути увагу до проблеми люди вирішили перекрити центральну вулицю міста. Стихійні протести набули розмаху, понад три тисячі городян вийшли на мітинг. Пікети супроводжувалися не тільки криками "ганьба", а й штовханиною та застосуванням перцевого газу з боку правоохоронців.

У Тернополі наразі найвищі ціни на проїзд в громадському транспорті в регіоні. Активісти прагнуть з'ясувати, чи настільки збитковий громадський транспорт, як заявляють перевізники. А поки пропонують меру скасувати рішення комітету про підвищення тарифів. Чиновники ж запевняють, що тернополяни можуть платити менше: для людей з місцевою реєстрацією придумали "Файну карту".

Відео про події у Тернополі, та як влада поділила городян на "своїх" і "чужих"

15-річну дівчину зґвалтували та задушили, поліція просить допомоги у громадськості

У Харківській області знайшли тіло Аліси Онищук, яка зникла напередодні. Школярка вирушила на навчання зранку другого листопада та не повернулася додому в селище Бабаї. ЇЇ мама того ж дня заявила про зникнення дитини в поліцію, після чого розпочалися пошуки. Тіло знайшли в лісосмузі поблизу селища Покотилівка, у декількох кілометрах від будинку родини.

Слідчі проводять досудове розслідування за декількома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, розбій. Правоохоронці оголосили в розшук підозрюваного у вбивстві дівчини, а також опублікували його фоторобот. Прикмети чоловіка: на вигляд 35-45 років, зріст 185 сантиметрів, худорлявої статури.

Відео про зникнення дівчини та пошуки небезпечного вбивці й ґвалтівника

Секс-скандал зі співробітником Нацполіції: факт чи провокація

Увечері 7 листопада у Facebook почали поширювати пост студентки одного з київських вишів Наталії Бурейко. Дівчина благала про допомогу. Мовляв, їй погрожував залицяльник, з яким познайомилася у соцмережі. Писав чоловік з акаунта Олександра Варченка – керівника департаменту захисту економіки Нацполіції. При посаді, що цікаво, і його дружина Ольга Варченко. Вона – перша заступниця голови Державного бюро розслідувань.

Подружжя одразу заявило, що це фейк і спроба дискредитувати порядну родину. А в мережі почали писали, що і дівчини такої на ім'я Наталія Бурейко не існує. Журналісти 24 каналу взялися розплутати цю історію з багатьма невідомими і вирушили на пошуки Наталії, яка, написавши пост (а потім його видаливши), замовкла у соцмережі.

Відео про розслідування журналістами 24 каналу так званого "секс-скандалу"

Генпрокурор Юрій Луценко "відзначився" брудною лайкою у стінах Верховної Ради

Шостого листопада керівник ГПУ Юрій Луценко з трибуни українського парламенту назвав народного депутата Єгора Соболєва "нєдорослью", а попри те вжив ще кілька образливих і нецензурних слів на адресу політика. Слова ці спровокували хвилю обурення у Раді і не тільки.

А дев'ятого листопада дружина генпрокурора Ірина Луценко не захотіла відповідати на запитання і штовхнула журналістку 24 каналу – яка, до речі, вагітна – та втекла з кулуарів. Сам же Єгор Соболєв, якому була адресована нецензурна лайка, назвав цю ситуацію катастрофою.

Відео про те, як висловлювався генпрокурор та як відреагували на слова посадовця інші політики

Бійці ЗСУ дали жорстку відсіч ворогам під Горлівкою

Неспокійна доба 11 листопада на Донбасі – двоє українських воїнів загинули, ще двоє поранені. Бойовики обстріляли гуманітарний дорожній коридор біля КПВВ "Мар'їнка", а околиці містечка атакували три рази. Також ворог обстріляв околиці окупованої Горлівки, проте наші бійці змогли дати їм гідну відсіч.

Відео про бої під Горлівкою