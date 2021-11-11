Тому його засудили за вимагання, крадіжку та сексуальне насильство щодо неповнолітньої. Проте згодом він може вийти на волю за "законом Савченко".

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Відвіз до лісу й катував

Правоохоронці встановили, що перший із цих злочинів чоловік скоїв у вересні 2013 року. Він зустрів майбутню жертву біля станції метро "Радянська" та вони поїхали за місто на автомобілі Opel Vectra.

Вони зупинилися та зловмисник накинув на шию потерпілого петлю і витягнув його з салону. Там нещасного чоловіка прив'язали до дерева, побили та облили займистою речовиною.

Згодом побитий погодився віддати гроші та зловмисники покинули його в лісі. Через місяць правоохоронці затримали підозрюваного, проте він вийшов із СІЗО на свободу в червні 2014 року.

Обікрав авто й поглумився над дитиною

Наступні 2 злочини цього чоловіка зафіксували вже у 2019 році. 24 червня він напився та пограбував автомобіль ЗАЗ. Із нього злочинець забрав компресор і диск із шиною, які коштували 1 300 гривень.

Через тиждень після цього він скоїв третій і найбільш жахливий із цих злочинів. Перебуваючи в гостях у знайомих, він напився та зґвалтував неповнолітню.

Більше про причину звільнення

За сукупністю нових злочинів чоловіка, його засудили до 6 років і 2 місяців ув'язнення. Проте, відповідно до "закону Савченко", злочинцю зарахували 3 роки в СІЗО з розрахунком "день за два".

Тому незабаром рецидивіст може вийти на свободу. Також має виплатити неповнолітній потерпілій 50 тисяч гривень. Вердикт поки не набув чинності, відтак його можуть оскаржити.

За що раніше судили цього чоловіка: