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      Зведення "стіни" на кордоні з РФ та гучний скандал у Верховій Раді – топ-5 відео тижня

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      Топ-5 відео тижня
      Топ-5 відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Будівництво "стіни" на кордоні з РФ

      На кордоні з Росією знову відновили будівництво проекту "стіни". Завершення будівництва вкотре відтермінували – тепер до 2021 року. Зараз роботи ведуть на території Харківської та Луганської областей, на Сумщині ж вони тільки стартували. Журналісти 24 каналу з'ясували, як триває будівництво й чому межі з країною-агресором досі немає.

      Як зводять стіну на кордоні з Росією: дивіться відео

      Зміни повноважень для президента

      Переможцю президентських перегонів, можливо, доведеться працювати уже в нових умовах. Народні депутати запропонували виписати чіткі повноваження глави держави, щоб функції й можливості гаранта не змінювалися з кожним новим керівником країни. Зараз права президента прописані в Конституції, але там є шпарини, якими користуються посадовці.

      Дивіться відео: що пропонують змінити нардепи

      Російські ЗМІ про Зеленського та Порошенка

      Останнім часом у російських ЗМІ почали активно протиставляти чинного українського президента Петра Порошенка іншому кандидату на пост глави держави Володимиру Зеленському. Журналісти 24 каналу поспілкувалися з російськими опозиціонерами та дізналися, що означають такі настрої у Кремлі.

      Відео: що й для чого говорять російські ЗМІ про вибори в Україні

      Сварка нардепів на Погоджувальній раді

      Стартував останній парламентський тиждень перед голосуванням, а на Погоджувальній раді відбулися свої виборчі дебати. Хтось з депутатів активно агітував за своїх кандидатів, а хтось тримав інтригу щодо свого фаворита. Погоджувальна рада почалась зі скандалу команд Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

      Чому між нардепами виникла суперечка: дивіться відео

      Унікальна знахідка на Тернопільщині

      На Тернопільщині у старому бджолиному вулику випадково знайшли архів УПА. Унікальну знахідку 20 століття виявив сільський пасічник, коли приводив до ладу бджолине господарство, яке перейшло у спадок. Загалом знайдений архів УПА має понад 200 сторінок. Знахідку передали місцевим краєзнавцям. У знайденому архіві чимало аркушів, написаних від руки. Наприклад, списки людей, які мали право носити зброю. Є й друковані – зокрема, основний документ ОУН-УПА.

      Дивіться відео: на Тернопільщині знайшли унікальний архів УПА

       

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Україна – Росія Відео тижня Новини політики Новини Харкова Верховна Рада Тернопіль УПА Порошенко і Зеленський
      Джерело: 24 канал
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