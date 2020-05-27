Звели переправу замість моста, який обвалився під час пресконференції Зеленського: відео

У Дніпропетровській області військові звели тимчасову переправу через Олексіївську затоку Каховського водосховища. Вона поки замінить міст, який обвалився 20 травня.

Переправу зводили 50 військових

Роботи зі зведення понтонної переправи тривали з 25 травня. Про це повідомляють у пресслужбі Міноборони.

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В Олексіївці працювали 40 одиниць техніки та більше ніж 50 людей.

Цікаво! Понтонна переправа – це міст з плавучими опорами-понтонами. Такі зазвичай встановлюють, як тимчасові переправи на місці аварії абощо. Його зведення займає порівняно мало часу, втім він не є настільки надійним як звичні мости.

Дивіться відео зі встановлення понтонної переправи:

Падіння мосту в Олексіївці: коротко

Цей міст обвалився ще 20 травня , коли по ньому їхала вантажівка. Автомобіль дістали рятувальники, а водій не постраждав.

, коли по ньому їхала вантажівка. Автомобіль дістали рятувальники, а водій не постраждав. Поліція відкрила три кримінальні справи через падіння мосту. Вони стосуються службової недбалості, порушення правил експлуатації споруд та порушення правил, чинних на транспорті.

Це питання озвучували на пресконференції Володимира Зеленського. Тоді президент заявив, що на ремонт мостів в Україні потрібно 3 мільярди доларів.

Дивіться відео, як зруйнувався міст в Олексіївці: