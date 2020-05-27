Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Звели переправу замість моста, який обвалився під час пресконференції Зеленського: відео

-
На Дніпропетровщині звели переправу замість моста, який обвалився
Переправу звели за два дні / Скриншот з відео Міноборони

У Дніпропетровській області військові звели тимчасову переправу через Олексіївську затоку Каховського водосховища. Вона поки замінить міст, який обвалився 20 травня.

Переправу зводили 50 військових

Роботи зі зведення понтонної переправи тривали з 25 травня. Про це повідомляють у пресслужбі Міноборони.

До теми Під Нікополем обвалився міст, коли по ньому їхала вантажівка: фото, відео

В Олексіївці працювали 40 одиниць техніки та більше ніж 50 людей.

Цікаво! Понтонна переправа – це міст з плавучими опорами-понтонами. Такі зазвичай встановлюють, як тимчасові переправи на місці аварії абощо. Його зведення займає порівняно мало часу, втім він не є настільки надійним як звичні мости.

Дивіться відео зі встановлення понтонної переправи:

Падіння мосту в Олексіївці: коротко

  • Цей міст обвалився ще 20 травня, коли по ньому їхала вантажівка. Автомобіль дістали рятувальники, а водій не постраждав.
  • Поліція відкрила три кримінальні справи через падіння мосту. Вони стосуються службової недбалості, порушення правил експлуатації споруд та порушення правил, чинних на транспорті.
  • Це питання озвучували на пресконференції Володимира Зеленського. Тоді президент заявив, що на ремонт мостів в Україні потрібно 3 мільярди доларів.

Дивіться відео, як зруйнувався міст в Олексіївці:

 

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Транспорт Дороги Аварії та ДТП Міністерство оборони України Новини Дніпра
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Війна за наші голови: хто платить за інформацію?
сьогодні , 11:30 Війна за наші голови: хто платить за інформацію?
Павло Казарін
Чіпування і знищення людства: звідки беруться прихильники теорії змов та як з ними спілкуватись?
26 травня , 22:00 Чіпування і знищення людства: звідки беруться прихильники теорії змов та як з ними спілкуватись?
Уляна Супрун
Що буде зі світовою економікою у 2020 році: три різні сценарії розвитку
25 травня , 21:11 Що буде зі світовою економікою у 2020 році: три різні сценарії розвитку
Тетяна Панасюк