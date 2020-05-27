Звели переправу замість моста, який обвалився під час пресконференції Зеленського: відео
У Дніпропетровській області військові звели тимчасову переправу через Олексіївську затоку Каховського водосховища. Вона поки замінить міст, який обвалився 20 травня.
Переправу зводили 50 військових
Роботи зі зведення понтонної переправи тривали з 25 травня. Про це повідомляють у пресслужбі Міноборони.
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В Олексіївці працювали 40 одиниць техніки та більше ніж 50 людей.
Цікаво! Понтонна переправа – це міст з плавучими опорами-понтонами. Такі зазвичай встановлюють, як тимчасові переправи на місці аварії абощо. Його зведення займає порівняно мало часу, втім він не є настільки надійним як звичні мости.
Дивіться відео зі встановлення понтонної переправи:
Падіння мосту в Олексіївці: коротко
- Цей міст обвалився ще 20 травня, коли по ньому їхала вантажівка. Автомобіль дістали рятувальники, а водій не постраждав.
- Поліція відкрила три кримінальні справи через падіння мосту. Вони стосуються службової недбалості, порушення правил експлуатації споруд та порушення правил, чинних на транспорті.
- Це питання озвучували на пресконференції Володимира Зеленського. Тоді президент заявив, що на ремонт мостів в Україні потрібно 3 мільярди доларів.
Дивіться відео, як зруйнувався міст в Олексіївці: