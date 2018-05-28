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Звертався до Путіна: "Спасибі за те, що вбив мою дитину", – батько жертви катастрофи MH17

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Нідерландець Ханс де Борст, у якого загинула донька внаслідок катастрофи
Нідерландець Ханс де Борст, у якого загинула донька внаслідок катастрофи "Боїнга 777", чекає від Путіна пояснень щодо інциденту / Соцмережі

Нідерландець Ханс де Борст, у якого в збитому над Донбасом "Боїнгу" загинула 17-річна дочка Ельземік, переконує, що Росія зараз поводиться як мала дитина, не визнаючи провину за цю авіакатастрофу. Крім того, на його переконання, Кремль веде агресивну кампанію проти правди, активно поширює ідею про те, що вірити не можна нікому.

Про це він заявив у коментарі "Радіо Свобода".

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"Одразу після трагедії я написав листа Путіну, у Facebook. Тоді я отримав близько шести тисяч коментарів на моїй сторінці, з усього світу. І мій лист перекладали різними мовами. Я тоді звернувся і до Путіна, і до Порошенка, і до лідерів сепаратистів – до всіх зі словами: "Спасибі за те, що ви вбили мою дитину!" Я тоді спочатку всіх звинуватив, я міркував так: один із цих лідерів точно винен. Тобто я підозрював, що це Росія, але ж була ймовірність тоді, що це Україна чи сепаратисти. Тому я звернувся до всіх", – зауважив чоловік.

За його словами, зараз же від Росії, коли було доведено, що провина за трагедію лежить на Кремлі, немає жодних пояснень щодо цього злочину, а лише перекидання вини на Україну: нібито вона тоді не закрила небо.

Триває перекладання відповідальності. Відповідай за себе! Ми пред'явили сто доказів, що ракета приїхала з твоєї країни. Який сенс говорити у відповідь на це, що Україна повинна була заборонити польоти? Так, повинна була, це ми і так знаємо. Як мала дитина! Йому це неприємно. Зрілий чоловік вже давно зізнався би. Але Росія, мабуть, не збирається зізнаватися. Я Путіну ще раз написав нещодавно, після його перемоги на виборах. Теж у Facebook, але він не відповів,
– додає батько жертви катастрофи "Боїнга 777".

Також Ханс де Борст підкреслив, натомість російська влада через ЗМІ та соціальні мережі веде агресивну кампанію проти правди, активно поширює ідею про те, що вірити не можна нікому.

"Росія надзвичайно у цьому досягла успіху, у неї добре виходить вводити всіх в оману, щоб всі втратили інтерес, перевели увагу на нові сюжети. Але, напевно, тепер вони помітять, що команду слідчих не зіб'єш. Слідчі працюють спокійно, стримано, я б навіть сказав стоїчно. У головного слідчого навіть погляд – такий стоїчний: він нікому не дозволить виставити себе на посміховисько, вилаяти, ні. Він ні від кого не прийме брехливу інформацію на блюдечку. Він займається своєю справою – розслідуванням. І це єдино правильний підхід", – зазначив він.

Нагадаємо, 24 травня представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 було збито з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії.  У зв'язку з цим 25 травня Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у збитті малайзійського "Боїнга" під Донецьком у 2014 році. 

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом було збито пасажирський літак "Боїнг 777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак було збито ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Володимир Путін Нідерланди Збитий "Боїнг 777"
Джерело: 24 Канал
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