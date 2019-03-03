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      Звертаюся до вас, як до людини, – син жертви "Новачка" написав емоційного листа Путіну

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      Розслідування отруєння "Новачком" у Солсбері
      Розслідування отруєння "Новачком" у Солсбері / Getty Images

      Еван Хоуп надіслав листа російському президенту Володимиру Путіну. Він вимагає справедливості, адже мати Евана померла від отрути "Новачка".

      20-річний Еван наголосив на тому, що його біль і біль його родини ніколи не зникне. І найменше, чого заслуговує вшанування пам'яті його загиблої матері – це справедливість. Про це розповіло видання Mirror.

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      Еван Хоуп попросив Путіна видати двох підозрюваних у вбивстві. Британська поліція вважає відповідальними за смерть матері Евана щонайменше двох громадян Росії. "Але, здається, вони захищені вашою державою", – написав Хоуп.

      Я звертаюся до вас, як до людини. Дозвольте нашим офіцерам розпитати цих людей щодо вбивства моєї матері,
      – закликав Еван Хоуп.

      У ексклюзивному інтерв'ю Mirror Еван звинуватив британський уряд у тому, що він не надає ніякої підтримки. Начебто родина загиблої повинна була "прохати з капелюхом", щоб заплатити за похорон Дон Стерджесс.

      Новачок
      Дон Стерджесс, загибла від "Новачка"

      Але головне, про що говорив Еван – це про справедливе розслідування і покарання винних. За його словами, Володимир Путін повинен продемонструвати, що він здатен на людські емоції: "Ми втратили маму, і хочемо лише справедливості. Він повинен розуміти це".

      Еван Хоуп
      Еван Хоуп, син загиблої

      Однак Еван розуміє, що досягти справедливості буде складно, якщо не неможливо: "Я відчуваю себе зрадженим урядом. Він підтримав Скрипалів, і я радий тому, бо розумію, що вони пережили. Але моя сім'я не мала такої підтримки. Хоча моя мама була невинною жертвою. Але ми ніколи не чули нічого від Терези Мей, урядовців чи депутатів – ні наживо, ні навіть телефоном".

      Також Еван розповів, що він думає про підозрюваних у вбивстві його матері.

      Коли я вперше побачив їх фото у новинах, то відчував шалену лють. Вони виглядали такими самовдоволеними і щасливими. Але я відчув полегшення – бо думав, що їх упіймають. Та нам збрехали,
      – сказав Еван.

      І додав: "Дивно, що тепер, коли ми знаємо, хто убив маму, і знаємо, як це сталося – ми не можемо змусити винних зіткнутися з правосуддям".

      Що відомо про отруєння "Новачком" у Британії? 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.

      30 червня 2018 року в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, без свідомості знайшли 44-річну Дон Стерджесс і 45-річного Чарлі Роулі. 9 липня жінка померла в лікарні, чоловік 10 липня прийшов до тями. Отруїлися вони, як і Скрипалі, нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

      У обох інцидентах Британія вважає винною Росію. Правоохоронці з'ясували, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".

      Тим часом у Московському державному університеті планують провести "Перші Скрипальські читання", як повідомила Meduza з посиланням на заяву професора Андрія Манойла. Обговорюватимуть там "досвід західних спецслужб щодо організації інформаційно-психологічної інтервенції та території Російської Федерації". 

      Головним спікерам – "Олександру Петрову" та "Руслану Боширову" – надішлють персональні запрошення до участі у заході. А якщо "Перші Скрипальські читання" пройдуть успішно, то "Другі" організують просто у британському Солсбері.

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      24 канал щиро сподівається, що інформація на порталі Meduza подана у саркастичному ключі. У іншому випадку міркування Евана Хоупа щодо досягнення справедливості та апелювання до людських почуттів російського лідера видаються цілком марними.

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      Теги: Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Володимир Путін Російські ГРУшники
      Джерело: 24 канал
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