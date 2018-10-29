Звичка і страх зіпсувати стосунки: як побори у школі "виховують" корупцію в дорослому житті

Хронічно недофінансована і офіційно безкоштовна освіта в Україні стала схожа на магазин, де все коштує грошей: проведення ремонтів, привітання педагогів з Днем вчителя та з днем народження, з Новим роком, із закінченням навчального року. Магазин, у якому можна придбати за гроші додаткові заняття та хороші оцінки – особливо, якщо дитина йде на медаль.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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За його словами, що в українських школах батьки вже настільки звикли щось комусь доплачувати, що часто й не ставлять питання про доречність додаткових доплат. До того ж, якщо хтось намагається говорити і піднімати неприємні теми щодо чергового збирання грошей, таку людину часто цькують і звинувачують в тому, що вона псує стосунки класу з вчителями.

І йдеться не лише про Харків. Таких випадків по Україні – тисячі. Наприклад, минулого року мій колега – відомий журналіст Богдан Кутєпов – у київській школі, де вчиться його донька, почав цікавитися роботою "благодійного фонду". У цей фонд батьки мали платити гроші за харчування дітей у шкільній їдальні. Виявилося, що хоч фонд благодійний, але внески до нього – примусові. Якщо фонду не заплатиш за харчування, твоя дитина сидітиме голодна,

– повідомив Гнап.



Кутєпов виявив зв'язок фонду з групою місцевих освітян і викрив багато зловживань

І додав, що Кутєпов виявив зв'язок фонду з групою місцевих освітян і викрив багато зловживань, які стосувалися харчування дітей та "добровільних" внесків на шкільні витрати. Але при цьому його підтримала лише невелика частина батьків. Натомість чимало дорослих почали цькування.

За те, що журналіст своєю цікавістю зламав такий милий і усталений порядок поборів та лояльності між батьками та шкільною адміністрацією. За те, що роздратував та засмутив директора, завучів та вчителів, і у дітей тепер будуть погані оцінки,

– пояснив Дмитро Гнап.

І підсумував: "Ось така склалася система тотального мовчання, цькування і поборів в багатьох українських школах. І саме з цього починається подальше мовчання і побори в дорослому житті".

Відео повного випуску блогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 29 жовтня 2018