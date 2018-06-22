Звідки гроші у Гриценка на промоцію: політик дав пояснення

Є два джерела фінансування. Перше – це державне, але ми не отримуємо його. Є період між виборчий і є період виборчий, тому це дві різні історії щодо фінансування.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів міністр оборони України Анатолій Гриценко.

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"Можливо когось здивує, за всі роки я був і головою партії, і головою кордради, але я ніколи не отримував зарплати", – зазначив Гриценко.

За його словами, керівники обласних та районних осередків, громадянських позицій не отримували і не отримують зарплати. Це волонтерська основа. Переважна кількість людей, окрім кількох технічних працівників, які працюють щоденно і їм треба, не отримують зарплати, а навпаки докладають своїми внесками.

Тобто, якщо ми вирішили 17 жовтня провести акцію спільно з іншими, отже питання підготовки прапорів, наметів, якоїсь символіки або виготовлення плакату – це відповідальність, у цьому випадку, київського осередку. Тобто Ігор Новосад, Вікторія Насихіна та інші, які залучені до цього, збирають кошти і все це забезпечують,

– розповів Анатолій Гриценко.

Він сказав, що в такий нормальний міжвиборчий період, як утримування та розгортання обласних осередків, це не фінансування з Києва, а відповідальність голів цих осередків.

"І, можливо, тому в нас немає такої конкуренції і черги хто очолить обласний осередок. Адже це має бути людина, яка має мати свої власні ресурси і спроможна все організувати", – заявив нардеп.

Все своє фінансування в мене задеклароване. Я полковник запасу, тому в мене є пенсія, яка декларується офіційно. Працюю доцентом, не на повну ставку, але доцентом в Києво-Могилянській академії і отримую там зарплату, невелику – 1000-1500 гривень. В цій ситуації я не є "фінансовим мотором" нашої родини. Набагато більше отримує моя дружина Юлія Мостова, яка є головним редактор "Дзеркала тижня",

– наголосив міністр оборони України.

Гриценко додав, що якщо вони організовують роботу в регіонах, то завдання регіонального осередку спільно з Центральним штабом – купити квитки, організувати зустріч, орендувати приміщення і т. д.

Тобто це витрати за які відповідають члени партії, але я цим не зловживаю. Якщо це стосується моїх поїздок, я знаходжу кошти,

– сказав політик.