00:26
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
  • вівторок
    24°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Звідки гроші у Гриценка на промоцію: політик дав пояснення

1112 Читать новость на русском
Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко / 24 канал

Є два джерела фінансування. Перше – це державне, але ми не отримуємо його. Є період між виборчий і є період виборчий, тому це дві різні історії щодо фінансування.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів міністр оборони України Анатолій Гриценко.

Читайте також: Президент один нічого не зробить – йому потрібна сильна команда, – Гриценко

"Можливо когось здивує, за всі роки я був і головою партії, і головою кордради, але я ніколи не отримував зарплати", – зазначив Гриценко. 

За його словами, керівники обласних та районних осередків, громадянських позицій не отримували і не отримують зарплати. Це волонтерська основа. Переважна кількість людей, окрім кількох технічних працівників, які працюють щоденно і їм треба, не отримують зарплати, а навпаки докладають своїми внесками.

Тобто, якщо ми вирішили 17 жовтня провести акцію спільно з іншими, отже питання підготовки прапорів, наметів, якоїсь символіки або виготовлення плакату – це відповідальність, у цьому випадку, київського осередку. Тобто Ігор Новосад, Вікторія Насихіна та інші, які залучені до цього, збирають кошти і все це забезпечують,
– розповів Анатолій Гриценко. 

Він сказав, що в такий нормальний міжвиборчий період, як утримування та розгортання обласних осередків, це не фінансування з Києва, а відповідальність голів цих осередків.

"І, можливо, тому в нас немає такої конкуренції і черги хто очолить обласний осередок. Адже це має бути людина, яка має мати свої власні ресурси і спроможна все організувати", – заявив нардеп. 

Все своє фінансування в мене задеклароване. Я полковник запасу, тому в мене є пенсія, яка декларується офіційно. Працюю доцентом, не на повну ставку, але доцентом в Києво-Могилянській академії і отримую там зарплату, невелику – 1000-1500 гривень. В цій ситуації я не є "фінансовим мотором" нашої родини. Набагато більше отримує моя дружина Юлія Мостова, яка є головним редактор "Дзеркала тижня",
– наголосив міністр оборони України.

Гриценко додав, що якщо вони організовують роботу в регіонах, то завдання регіонального осередку спільно з Центральним штабом – купити квитки, організувати зустріч, орендувати приміщення і т. д.

Тобто це витрати за які відповідають члени партії, але я цим не зловживаю. Якщо це стосується моїх поїздок, я знаходжу кошти,
– сказав політик. 

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Анатолій Гриценко
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 22 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
22 червня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 136
Головні новини 22 червня: новий очільник Донеччини і потепління в українсько-угорських стосунках
22 червня, 22:24 Головні новини 22 червня: новий очільник Донеччини і потепління в українсько-угорських стосунках
1465
Як зекономити на митті посуду
22 червня, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
22 червня, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 1694
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
22 червня, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 291
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук