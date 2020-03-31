Звідки регіони України беруть гроші для боротьби з коронавірусом

Для боротьби з коронавірусом та закупівлі необхідного обладнання медикам регіони вже акумулювали фінанси з різних бюджетів, а також залучилися допомогою бізнесменів.

Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради повідомив, що найбільше коштів акумулювали Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ, мовиться на сайті президента.

Зверніть увагу Зміни до держбюджету-2020: що пропонує Кабмін та як це вплине на українців

Водночас треба працювати над ефективним розподілом цих коштів. У чому потрібно – ми вам допоможемо,

– запевнив Зеленський.

Очільники ОДА та міські голови під час наради поскаржилися, що існують проблеми з пошуком спецзасобів та обладнання для боротьби з коронавірусом та їхньою доставкою.

Президент наголосив, що уже переговорив з "Медичними закупівлями України", аби вони максимально допомогли з централізацією закупівель і розподілом товарів по лікарнях.

Що відомо про державне підприємство "Медичні закупівлі України"? Це організація, яка забезпечує централізовану закупівлю ліків та медвиробів за кошти державного бюджету і відповідає за прозорість та ефективність цих процедур.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд ретельно систематизує всі проблеми, про які повідомляють з регіонів. Кабмін також формує власний список вимог і стежитиме, щоб у регіонах дотримувалися їх.

Зауважимо, що в Україну доставили 1 тисячу коробок з тестами, яких вистачить на 100 тисяч тестувань. Це перша партія і вона вже розподіляється між регіонами. Детальніше – за посиланням.