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      Звідки стріляв затриманий снайпер з Майдану: з'явилися нові подробиці про трагічні події 2014-го

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      Вбивство майданівця Храпаченка: адвокат повідомив, що снайпер стріляв з будівлі клубу Кабміну
      Вбивство майданівця Храпаченка: адвокат повідомив, що снайпер стріляв з будівлі клубу Кабміну / Соцмережі

      Гвинтівка, з якої було вбито майданівця Олександра Храпаченка була закріпленою за бійцем спецпідрозділу "Омега", який дислокувався 20 лютого 2014 року на верху вулиці Інститутської, зокрема, на будівлі клубу Кабінету міністрів.

      Раніше 24 канал повідомляв, що 15 листопада правоохоронці затримали та арештували снайпера, підозрюваного у вбивстві одного учасника Майдану. Згодом інформацію про затримання підтвердили в ГПУ.

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      Як стало відомо, чоловіка підозрюється у вбивстві Олександра Храпаченка. Під час подій Євромайдану він був бійцем спецпідрозділу внутрішніх військ "Омега", а на момент арешту та вручення підозри (30 жовтня 2018 року) звільнився з правоохоронних органів і на працював на приватному підприємстві, що виготовляє зброю.

      За словами адвоката родин Героїв Небесної Сотні Маркіяна Галабали, снайпер брав участь у Антитерористичній операції на Сході України, однак наприкінці 2014 року перейшов на інструкторську роботу до лав Нацгвардії.

      Також правозахисник сповістив, що після ідентифікації кулі, якою було вбито майданівця Храпаченка, вдалося встановити, звідки саме снайпер здійснював постріл, передає "Громадське"

      Ця куля мала особливий руйнівний характер, вона в тілі потерпілого зруйнувалася (вибухнула – 24 канал), і через це було дуже важко провести балістичну експертизу та ідентифікувати, з якої зброї її було випущено. Але нарешті у 2018 році, через 4 роки після цих трагічних подій, експерт Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз чітко вказав, що цю кулю було випущено зі снайперської гвинтівки, закріпленої за бійцем спецпідрозділу "Омега", який дислокувався 20 лютого 2014 року на верху вулиці Інститутської, зокрема, на будівлі клубу Кабінету міністрів,
      – зазначив Галабала.

      Крім того, юрист зауважив, що слідчим вдалось провести експериментальні дії із снайперською гвинтівкою, з якої убили Храпаченка.

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      "Зброю не було знищено, вона навіть після звільнення підозрюваного з лав Національної гвардії залишилась у власності цього правоохоронного органу. Слідчим вдалось її вилучити, з нею було здійснено декілька експериментальних відстрілів, потім ці кулі порівняли з кулею, вилученою з тіла Олександра Храпаченка і було достовірно встановлено, що цю кулю було випущено з цієї одиниці зброї, яку було видано під розпис екс-бійцю "Омеги", – констатував адвокат.

      Додамо, що снайперу інкримінують перевищення службових повноважень та вбивство за обтяжливих обставин. Йому вже обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

      Нагадаємо, наприкінці червня Святошинський райсуд Києва дійшов висновку, що боєць спецпідрозділу "Беркут" Сергій Зінченко вбив Героя Небесної сотні Максима Шимка. Це уперше суд довів причетність "беркутівця" до вбивств на Майдані.

      Що таке Євромайдан або Революція Гідності? Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих Революції Гідності почали називати Небесною Сотнею.

      Теги: Зброя Розслідування Кримінальні новини Історія Євромайдан Новини України
      Джерело: 24 Канал
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