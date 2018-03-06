Звідки українці беруть гроші та на що їх найбільше витрачають: цікаві дані

Керівництво України повинне взяти собі за правило золоту істину: не заважайте людям працювати і заробляти гроші. Бо як тільки у наші справи втручається держава – настає скрута.

В Україні триває скорочення розміру домогосподарств. Якщо в 1980 роки сім’я налічувала в середньому 3,3-3,5 людини, то сьогодні – всього 2,1 людини.

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Дохід середнього домогосподарства в Україні за 2017 рік складає 7 681 гривня. Цікаво, що дохід сільських жителів виявився всього на 200 гривень нижчим, ніж у мешканців міст.

Загалом на зарплату припало 57% заробітків населення. Чверть доходів становлять соцвиплати. 11% коштів українці отримали від родичів, а підсобне господарство принесло укпраїнцям 7% від усіх доходів.



25% доходів українців складають соціальні виплати

Більше 50% усіх заробітків українці витрачають на харчування. Промислові товари забирать чверть доходів, а 15% витрат становлять комунальні послуги.

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