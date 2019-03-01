Звідки в мене такі гроші, – "фейкові донори" про свої мільйонні внески для "Батьківщини"

Юлія Тимошенко за 8 місяців зібрала з українських громадян близько 150 мільйонів гривень у фонд партії "Батьківщина". Люди несли гроші цілими родинами, а серед благодійників – зокрема, пенсіонери та студенти. Утім, дехто з них спростовує, що справді робив такі пожертви на користь "Батьківщини".

Це може свідчити про маніпуляції із передвиборним фондом, коли через нібито пожертви громадян легалізуються гроші сумнівного походження, яке політики воліють не розкривати.

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Схема не нова, і в Нацполіції ще у 2017 році брались розслідувати сумнівні внески на користь партії "Батьківщина". Тепер, перед виборами, у Арсена Авакова ще завзятіше взялись за Тимошенко. Тільки не Юлію, а Юрія – кандидата, якого називають технічним проектом Банкової проти лідерки "Батьківщини". Журналісти програми "Схеми" від "Радіо Свобода" опитали донорів партії Тимошенко, чи справді вони жертвували їй гроші.

Нацполіція, Аваков і Юрій Тимошенко

У зв'язку з виборами президента, у ЗМІ побільшало публікацій про непрозору боротьбу за голоси виборців і маніпуляції із фінансуванням майбутніх перегонів. За чиї саме зловживання звернуть увагу правоохоронці, а на які – заплющать очі? Так, зокрема, 25 лютого стало відомо, що Нацполіція розслідує можливі маніпуляції з внесками одного з кандидатів у президенти. Про це заявив сам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

​Ми ведемо розслідування відносно одного з кандидатів у президенти, заставна сума якого була наповнена пожертвами низки приватних осіб, і потім з’ясовується, що ці приватні особи про це нічого не знали,

– заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.



Арсен Аваков

Пізніше у Нацполіції офіційно повідомили "Схемам": Аваков говорив про Тимошенко. Але не про Юлію, а – Юрія.

Юрій Тимошенко – народний депутат, нині позафракційний. Раніше був у "Народному фронті". Він – офіційний кандидат у президенти України. Водночас лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає його висування на посаду голови держави політичною технологією Банкової, направленою проти неї.

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​"Вони розраховують таким шахрайським принизливим способом якісь відсотки на виборах забрати і і віддати людині, яка нічого спільного не має з кандидуванням у президенти. Тому я звертаюся до президента. Так як вони вставили цього Тимошенка Юрія Володимировича у реєстр кандидатів у президенти, хай вони просто згадають про чоловічу і президентську честь і вилучать цього Тимошенка Ю. В. з кандидатів у президенти. І припинять такі брудні маніпуляції", – заявляла лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "1+1" у лютому 2019 року.

Нині, за інформацією Нацполіції, слідчі розслідують кримінальне провадження, у якому йдеться про ймовірний обман виборців, в тому числі

"шляхом можливого фіктивного надання коштів 12 громадянами України" кандидатові Юрію Тимошенкові на заставу. Стаття – перешкоджання здійсненню виборчого права.



Юрій Тимошенко

Утім, сам Тимошенко, до якого журналісти звернулись за коментарем, заявив, що вважає це політичним переслідуванням

Відомо, що відкрили провадження і тиск, шалений тиск, він почався ще задовго до висування... І це починалося навіть у "Народному фронті". І коли вони почули, що я надумав десь там, не узгодивши свої дії, висуватися-балотуватися – вони одразу почали мене залякувати,

– пригадує депутат і кандидат у президенти Юрій Тимошенко.

Нацполіція, Аваков і Юлія Тимошенко

Водночас сам Аваков неодноразово підкреслював, що ні одна політична сила не отримає від нього жодних преференцій на майбутніх виборах. Та чи відомо правоохоронцям про можливі маніпуляції з партійними внесками на користь Тимошенко – Юлії?

На це питання у Департаменті комунікації Нацполіції повідомили: "Відомостей щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з можливими порушеннями порядку фінансування політичної партії "Батьківщина", станом на 27.02.2019 слідчими ГСУ до ЄРДР не вносилося, проте слідчими НПУ розслідується 21 кримінальне провадження, пов’язане із вчиненням можливих порушень представниками зазначеної політичної партії".



Із відповіді Департаменту комунікації Нацполіції

Що виявилили "Схеми" у фінансовій звітності партії "Батьківщина"

"Схеми" цікавилися цим у підлеглих Арсена Авакова не просто так – після того, як проаналізували фінансову звітність партії "Батьківщина" і виявили кілька особливостей. По-перше, люди почали нести у "касу" Тимошенко гроші раптово та синхронно.

Відповідно до звіту, з січня по травень 2018 року "Батьківщина" не отримала жодного внеску. А от починаючи з кінця травня синхронно сотні людей зробили свої пожертви. З того часу на рахунки партії надійшло майже 160 мільйонів гривень благодійних внесків. Майже всі вони – 145 мільйонів – від фізичних осіб.



На рахунки партії надійшло майже 160 млн грн благодійних внесків, з них 145 млн - від фізичних осіб

"Схеми" звернули увагу не лише на цифри, але й на підозрілість фінансових операцій, які супроводжували ці благодійні внески, зокрема:

абсолютно різні люди, немов змовившись, вносили однакові суми – найчастіше зустрічаються внески або по майже 15, або по майже 150 тисяч гривень;

одна особа здійснювала однакові платежі на рахунок «Батьківщини» декілька разів у банківських установах у різних містах;

гроші жертвували цілими родинами в один період часу;

одні й ті ж люди переказували однакові за розміром пожертви по декілька разів у короткі проміжки часу.

Щоб пересвідчитися, чи дійсно спонсори «Батьківщини», згадані в офіційній звітності, перераховували гроші на рахунки партії, «Схеми» вирушили до них.

Чернівці. "Звідки в мене такі гроші?"

Перша зупинка – в Чернівцях, обласному центрі Буковини. Саме звідси, за документами, на рахунки «Батьківщини» загалом надійшов понад один мільйон гривень.



На рахунки "Батьківщини" надійшов понад один мільйон гривень з Чернівців

​Багато з тих, кого опитали журналісти, підтвердили, що дійсно перераховували гроші партії. Але знайшлися й ті, хто нічого не знає про пожертви, внесені від їхнього імені.

Серед них – мешканка Чернівців Олена Сава. Відповідно до звіту "Батьківщини", у липні 2018 році вона перерахувала майже 45 тисяч гривень на рахунки партії – три рази по 14 тисяч 999 гривень. Проте сама жінка не підтвердила це журналістам – 54-річна чернівчанка, яку журналісти застали вдома, вперше від них почула, що жертвувала партії якісь гроші.



Олена Сава вперше почула від журналістів, що жертвувала партії якісь гроші

Журналіст: Відповідно до звіту партії "​Батьківщина"​, у 2018 році ви перерахували майже 45 тисяч гривень. Чи це правда?

Олена: Ні.

Журналіст: А ви якось пов’язані з партією "​Батьківщина"?

Олена: Ні.

Журналіст: І нічого не переховували?

Олена: Ні. Звідки в мене такі гроші?

Журналіст: Відповідно до звіту партії, ви перерахували 16 липня 2018 року…

Олена: 16 липня 2018 року? Здається, я взагалі була відсутня в Україні... 16 липня ми були в Севастополі. Може, хтось скористався моїм прізвищем. Але я нічого не перераховувала.

Рівненська область. "Я до того ніякого стосунку не маю"

А мешканці Рівненської області, відповідно до звіту "Батьківщини", загалом перерахували партії понад 700 тисяч гривень. І там також знайшлися ті, хто нічого не знає про такі свої благодійні пожертви.



Мешканці Рівненщини загалом перерахували партії понад 700 тисяч гривень

​Наприклад, пенсіонер Василь Лендел із міста Костопіль у липні минулого року нібито перерахував декількома траншами майже 40 тисяч гривень партії "Батьківщина".



Пенсіонер Василь Лендел з міста Костопіль нібито перерахував партії "Батьківщина" майже 40 тисяч гривень

Василь: Я до того ніякого стосунку не маю.

Журналіст: Тобто ви не перераховували нічого?

Василь: Гроші? Якби я перерахував – в мене були б чеки.

Київська область. "Не може бути такого"

Найщедрішими виявилися жителі столиці і Київської області. За документами "Батьківщини", звідси люди перерахували партії понад 12 мільйонів гривень. Але і тут "Схеми" також виявили тих, хто нічого не знає про власні пожертви на користь партії.



Найщедрішими на внески "Батьківщині" виявилися жителі столиці та Київської області

​Син киянина Дмитра Яремка, Антон, нібито у вересні минулого року перерахував 131 тисячу гривень партії "Батьківщина". Причому, відповідно до документів, із Києва. Але Дмитро каже, що це неможливо – адже його сина не було в Україні.



Син киянина Дмитра Яремка, Антон, нібито перерахував 131 тис грн "Батьківщині"

Антон: Ні, не може бути такого. Його вже тут не було. В Україні, взагалі.

Журналіст: А де він?

Антон: В Африці. Є така країна – Судан.

Журналіст: Він там працює?

Антон: Так.

Як це може пояснити сама лідерка "Батьківщини"? Чому у фінансовій звітності з’явились прізвища тих, хто насправді не жертвував на партію гроші? Дивіться у повному випуску розслідування "Схем".