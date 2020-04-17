Звідки взявся дим в Києві: пояснення Кличка

В четвер, 16 квітня, Київ спочатку замело піщаною бурею. Ввечері ж місто накрив густий дим. Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, звідти взявся дим в місті.

За словами Віталія Кличка, задимлення в Києві має три походження. Серед них і пожежа в Чорнобильській зоні.

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"За висновками рятувальників, частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в Зоні відчуження, але й також пожеж в Київській області в напрямку Житомира. Звідти зараз дме вітер на столицю. Також пожежі є й в самій Житомирській області. А також горить торф в Голосіївському районі Києва. Там працюють рятувальники", – заявив Віталій Кличко під час традиційного щоденного відеозвернення.

Мер Києва також розповів, що після цих природних катаклізмів мити вулиці міста виїхала додаткова техніка, яка працювала вночі. Він пообіцяв, що в місті буде збільшено кількість маршрутів та техніки для миття вулиць.

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Щодо пожежі в Зоні відчуження, то Віталій Кличко відвідав її. Радіаційний фон там становить 0,12 мікрозиверта на годину. Природний радіаційний фон становить від 0,05 до 0,2 мікрозіверта на годину.

"Пожежі, що там виникли, практично погасили. Вогнищ займання немає, є тління на деяких ділянках. Там працюють пожежно-рятувальні бригади, зокрема і з Києва. Фахівці моніторять ситуацію", – відзначив Кличко.