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      Звільнені моряки їдуть додому, – Денісова

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      Людмила Денісова із звільненими моряками
      Людмила Денісова із звільненими моряками / Фото з фейсбуку Денісової

      Після обміну полоненими українські моряки обстежувались у військовому госпіталі. Майже всі вони уже вирушають додому в Одесу.

      Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у фейсбуці зазначила, що моряки запитали її про долю всіх інших громадян України, які поки перебувають у в’язницях РФ та в анексованому Криму.

      Читайте також: Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим

      Заспокоїла їх та сказала, що робота в цьому напрямку продовжується, і зробимо все можливе і неможливе, але всіх наших громадян обов'язково буде звільнено,
      – запевнила Денісова.

      До речі, усі 24 моряки планують продовжити служити в українських Військово-морських силах.

      Нещодавно Зеленський провів неформальну зустріч зі звільненими з полону моряками та членами їхніх сімей. Під час зустрічі гарант вручив військовим президентські годинники та заявив про виділення для них житла в Одесі.

      Важливо: Другий етап обміну полоненими між Україною та РФ відбудеться найближчим часом, – Пристайко

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів і моряків?Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу


      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Людмила Денісова Обмін полоненими Українські моряки в полоні Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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