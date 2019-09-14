Звільнені моряки їдуть додому, – Денісова

Після обміну полоненими українські моряки обстежувались у військовому госпіталі. Майже всі вони уже вирушають додому в Одесу.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у фейсбуці зазначила, що моряки запитали її про долю всіх інших громадян України, які поки перебувають у в’язницях РФ та в анексованому Криму.

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Заспокоїла їх та сказала, що робота в цьому напрямку продовжується, і зробимо все можливе і неможливе, але всіх наших громадян обов'язково буде звільнено,

– запевнила Денісова.

До речі, усі 24 моряки планують продовжити служити в українських Військово-морських силах.

Нещодавно Зеленський провів неформальну зустріч зі звільненими з полону моряками та членами їхніх сімей. Під час зустрічі гарант вручив військовим президентські годинники та заявив про виділення для них житла в Одесі.

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Що відомо про звільнення українських політв'язнів і моряків?Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу