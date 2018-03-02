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Звільнені прикордонники з російського полону прибули до Києва

17:03, 2 березня 626 Читать новость на русском

Ігор Дзюбак та Богдан Марцонь уже вдома. Їх привезли до шпиталю державної прикордонної служби, де на них чекали журналісти та рідні.

Про це повідомив у ефірі 24 Каналу Олексій Кондаков.

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Обмін відбувся у п'ятницю, 2 березня, на нейтральній території пункту пропуску "Гоптівка" на україно-російському кордоні, що на Харківщині. Представники прикордонної служби говорили, що домовленість про звільнення прикордонників відбувалася на найвищому рівні між Києвом та Москвою. Щодо умов, у яких тримали полонених, то їхній стан як для військовополонених – нормальний, проте, морально на них таки тиснули.

Кращого відношення, аніж до вбивць чи злодіїв до нас не було, проте, нас не били,
– розповів звільнений з полону прикордонник Богдан Марцонь.

Нагадаємо, що 3 жовтня, 2017 року, у Сумській області під час виконання моніторингу частини українсько-російського кордону, зникли 2 військовослужбовці. Федеральна Служба Безпека РФ тоді звинуватила прикордонників у незаконному перетині їхнього кордону.

В полоні Росії офіцери пробули майже 4 місяці, увесь цей час вони перебували в СІЗО. У Державній прикордонній службі з'ясовують всі обставини того, як саме вони потрапили у полон. Звільнені прикордонники проходять обстеження у шпиталі.

Теги: Новини України Новини Росії Держприкордонслужба Новини Харкова ФСБ Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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