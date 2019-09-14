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      Звільнені з полону моряки повернулися в Одесу: зворушливі фото, відео

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      Звільнені з полону РФ моряки повернулися в Одесу
      Звільнені з полону РФ моряки повернулися в Одесу / Фото з Facebook

      Звільнені з російського полону українські моряки пройшли лікування у Києві та повернулися в Одесу. Там їх зустрічали колеги-військовослужбовці та волонтери.

      Зворушлива зустріч моряків проходила в Практичній гавані Одеського порту, розповідає волонтерка Антоніна Селіна.

      Цікаво: Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим

      Спочатку військові прилетіли в Одесу двома літаками Ан-26 з Києва зі своїми рідними, а потім пересіли на автобуси, які попрямували на військово-морську базу "Південь" (колишня Західна). 

      Звільнені з полону моряки прилетіли в Одесу / фото "Думская"

      Там відбулося урочисте шикування. Звільнених з полону моряків зустрічали інші військові ВМС, волонтери, знайомі. Перед зустріччю діти роздали присутнім сині та жовті кораблики, які символізують морські походи військових.


      Зустріч моряків в Одесі / фото Антоніни Селіної

      Також для моряків привезли великий символічний торт на якому зробили напис "З повернення додому".


      Святковий торт для звільнених моряків / фото Антоніни Селіної

      Моряки стройовим кроком підійшли до генерала ВМС ЗСУ.

      Екіпаж катерів "Яни Капу", "Нікополь" та "Бердянськ" з виконання завдань повернулися,
      – доповів капітан другого рангу ВМС України Володимир Лісовий.

      Як в Одесі зустрічали звільнених з полону моряків: відео

       

      Усі звільнені моряки мають намір продовжити службу в національному флоті.

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів і моряків?Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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