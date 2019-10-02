Звільнені з полону моряки вперше зайшли у подаровані квартири: цікаві фото

Звільнені з полону 24 українські моряки отримали сертифікати на двокімнатні квартири в Одесі. Військові навіть вперше змогли зайти та пооглядати майбутнє житло.

Омбудсвумен Людмила Денісова показала фото моряків з офіційної церемонії у своєму фейсбуці. Усі квартири розміщені в одному будинку, тому звільнені військові стануть сусідами.

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В одеському готелі Il Decameron завершилася урочиста церемонія вручення сертифікатів на двокімнатні квартири 24 морякам, звільненим 7 вересня,

– підписала Денісова.

Квартири загальною площею 59,71 квадратних метрів розташовані в новобудові у прилеглому районі Одеси, там хороша інфраструктура. Вони будуть здані в експлуатацію до кінця 2019 року.

Морякам вручили сертифікати на квартири / фото Людмили Денісової

До слова, квартири морякам купили з ініціативи Президента Володимира Зеленського. В ОПУ додають, що зараз вирішують питання щодо придбання житла й іншим 11 бранцям, яких 7 вересня звільнили з російського полону.

Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Звільнені українські моряки / Інфографіка 24 каналу