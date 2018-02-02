Звільнених з полону бойовиків кинули на підвали або відправили до штрафбату

Коли Путін каже, що росіяни своїх не кидають, десь у світі ридають тисячі десантників, які віддали за кремлівські ідеї ноги-руки, та залишилися ні з чим у цьому житті.

Таке відношення до своїх однодумців, приспішників та співучасників вважається нормою для російського бидла, вирощеного кисельовими та соловйовими.

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Під час переговорів тристоронньої контактної групи представники терористів минулого року багато місяців намагалися протягнути якісь безглузді списки із злочинцями, щоб обміняти їх на українців-заручників. При цьому керівникам бойовиків взагалі однаково, кого випустять з-за ґратів, аби навантажити українську сторону всілякою єрессю та затягнути сам процес обміну.

Їм не вигідно передавати Києву заручників, оскільки, з однієї сторони, чим меншою буде кількість незаконно викрадених, тим слабкіша позиція РФ на переговорах. У той самий час терористи мають змогу закинути на підвал будь-яку кількість мешканців окупованих територій, як тільки їм заманеться.

Але ж то нюанси. Майже одразу після обміну перед новим роком керівництво бойовиків показово відвезло звільнених злочинців до лікарень, хоча стан їх здоров'я був цілком задовільним.

Втім, це була лише показова акція. Прямо з палат ФСБшники забирали всіх по одному. Деяких затримували, інших – ввічливо запрошували на бесіду. Максима Гармаша, наприклад, закатували до півсмерті та утримують за "підозрою у співпраці з СБУ".

У "ЛНР" такі випадки теж є. Романа Кунченка, наприклад, взагалі видали українським військовим. Словом, звільнені терористам не потрібні, але пропагандисти провели настільки серйозну роботу з їх героїзації, що саджати усіх у тюрми не було сенсу.

Як вирішити проблему, бойовики придумали наприкінці січня. "Заручників" "СБУ" відправили на службу до військової частини № 08888, більш відомої під назвою загін із проведення спеціальних рятувальних робіт особливого ризику "Легіон". Колись то був резервний батальйон ватажка терористів Захарченка, який мовби займався розвідкою, а насправді ходив до тилу до бійців ЗСУ. Наразі ж, де-юре, загін підпорядковується "МНС" "ДНР" та фактично є справжнім штрафбатом. Туди переводять наркоманів, дезертирів та інших діячів. Основною "роботою" бойовиків є перебування на передовій для розмінування місцевості та створення коридорів мінними полями для нападів ДРГ на українських захисників.

Тільки-но звільнені колаборанти на передову їхати не хочуть, але за невиконання "обов'язків" їм погрожують кількома роками тюрми.

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Мешкають терористи "Легіону" у гуртожитку медичного університету на вулиці Калузькій, 6-А. Бухають, наркоманять та ґвалтують дівчат-студенток, які мали недостатньо мізків, аби не жити в одному місці із озброєними головорізами.