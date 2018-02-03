Звільнений директор ФБР відреагував на доповідь про упередженість до Трампа

Колишній директор ФБР Джеймс Комі розкритикував публікацію республіканцями доповіді про нібито упередженість бюро в ході розслідування втручання РФ у вибори в США.

Про це він написав у twitter.

"Це все? Неправдивий меморандум, що вводить в оману, розколов комітет з розвідки, зруйнував довіру в розвідувальному співтоваристві, пошкодив взаєминам з судами FISA і непростимо оприлюднив засекречене розслідування. Навіщо?", – написав Комі.

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І додав, що Міністерство юстиції та ФБР повинні продовжувати виконувати свою роботу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дозволив оприлюднити секретну доповідь проти ФБР, написану помічниками Девіна Нуньєса, голови комітету з розвідки Палати представників, і затверджену для публікації цього тижня. В документі федеральних чиновників звинувачують у зловживанні службовим становищем під час отримання дозволу суду на спостереження за колишнім радником глави Білого дому.