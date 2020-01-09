Звільнений із полону бойовиків журналіст Асєєв написав перший за понад 2 роки пост

Блогер та журналіст Станіслав Асєєв (відомий також як Васін) написав свій перший пост у фейсбуці після звільнення з полону проросійських бойовиків. Він подякував колегам та людям, з якими не знайомий особисто, за підтримку. А також розповів про плани на майбутнє.

Свій перший за 2,5 роки пост журналіст опублікував у фейсбуці.

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Інформація про те, що про мене не забули, доходила до мене навіть в Ізоляції, як би МДБ не намагалося переконати всіх нас у зворотному. Тому я знав, що є коло людей, на яких я завжди можу покластися, – спасибі, друзі,

– написав Асєєв.

Журналіст зауважив, що за роки полону йому прийшла величезна кількість повідомлень. Вони продовжують надходити й тепер. Він перепросив, що "одразу відповісти всім не зможе".

Наразі Асєєв має намір зайнятися здоров’ям, адже має певні проблеми. За його словами, у майбутньому першочерговим завданням буде звільнення тих, хто досі залишається у полоні.

Що відомо про Станіслава Асєєва