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      Звільнений із полону бойовиків журналіст Асєєв написав перший за понад 2 роки пост

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      Звільнений з полону бойовиків Станіслав Асєєв написав перший пост / Фейсбук Станіслава Асєєва (Васіна)

      Блогер та журналіст Станіслав Асєєв (відомий також як Васін) написав свій перший пост у фейсбуці після звільнення з полону проросійських бойовиків. Він подякував колегам та людям, з якими не знайомий особисто, за підтримку. А також розповів про плани на майбутнє.

      Свій перший за 2,5 роки пост журналіст опублікував у фейсбуці.

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      Інформація про те, що про мене не забули, доходила до мене навіть в Ізоляції, як би МДБ не намагалося переконати всіх нас у зворотному. Тому я знав, що є коло людей, на яких я завжди можу покластися, – спасибі, друзі,
      – написав Асєєв.

      Журналіст зауважив, що за роки полону йому прийшла величезна кількість повідомлень. Вони продовжують надходити й тепер. Він перепросив, що "одразу відповісти всім не зможе".

      Наразі Асєєв має намір зайнятися здоров’ям, адже має певні проблеми. За його словами, у майбутньому першочерговим завданням буде звільнення тих, хто досі залишається у полоні.

      Що відомо про Станіслава Асєєва

      • Український письменник, журналіст і блогер. Під псевдонімом Станіслав Васін працював в окупованому Донецьку. Співпрацював із виданням "Дзеркало тижня", журналом "Український тиждень" та "Радіо Свобода".
      • Перестав виходити на зв'язок 2 червня 2017 року, після викрадення проросійськими бойовиками на Донбасі.
      • Його звільнили в рамках великого обміну, проведеного Україною та окупантами на Донбасі 29 грудня 2019 року.
      • 2 січня Асєєв зняв банер на свою підтримку #FreeAseyev з балкона "Українського тижня".
      • Асєєв планує продовжити роботу над книгою "Ізоляція" – про таємну тюрму росіян на окупованому Донбасі.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Медіа Журналісти Обмін полоненими Українці в полоні РФ Проросійські бойовики
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