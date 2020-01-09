Звільнений із полону бойовиків журналіст Асєєв написав перший за понад 2 роки пост
Блогер та журналіст Станіслав Асєєв (відомий також як Васін) написав свій перший пост у фейсбуці після звільнення з полону проросійських бойовиків. Він подякував колегам та людям, з якими не знайомий особисто, за підтримку. А також розповів про плани на майбутнє.
Свій перший за 2,5 роки пост журналіст опублікував у фейсбуці.
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Інформація про те, що про мене не забули, доходила до мене навіть в Ізоляції, як би МДБ не намагалося переконати всіх нас у зворотному. Тому я знав, що є коло людей, на яких я завжди можу покластися, – спасибі, друзі,
– написав Асєєв.
Журналіст зауважив, що за роки полону йому прийшла величезна кількість повідомлень. Вони продовжують надходити й тепер. Він перепросив, що "одразу відповісти всім не зможе".
Наразі Асєєв має намір зайнятися здоров’ям, адже має певні проблеми. За його словами, у майбутньому першочерговим завданням буде звільнення тих, хто досі залишається у полоні.
Що відомо про Станіслава Асєєва
- Український письменник, журналіст і блогер. Під псевдонімом Станіслав Васін працював в окупованому Донецьку. Співпрацював із виданням "Дзеркало тижня", журналом "Український тиждень" та "Радіо Свобода".
- Перестав виходити на зв'язок 2 червня 2017 року, після викрадення проросійськими бойовиками на Донбасі.
- Його звільнили в рамках великого обміну, проведеного Україною та окупантами на Донбасі 29 грудня 2019 року.
- 2 січня Асєєв зняв банер на свою підтримку #FreeAseyev з балкона "Українського тижня".
- Асєєв планує продовжити роботу над книгою "Ізоляція" – про таємну тюрму росіян на окупованому Донбасі.