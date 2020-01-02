Звільнений з полону моряк Ейдер одружився у новорічну ніч: чарівні фото, відео

Наймолодший звільнений з російського полону моряк Андрій Ейдер одружився з нареченою Мариною. Церемонія одруження закоханих пройшла ввечері 31 грудня у Києві на Софійській площі.

Перші весільні фото опублікувала сама Марина на своїй інстаграм-сторінці. Що цікаво, одружувались 20-річний Андрій і Марина в прямому ефірі телеканалу "1+1".

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Під час церемонії закохані сказали "Так" один одному, дали обітниці любити, бути поруч, підтримувати та берегти свій шлюб. Після цього новоспечене подружжя обмінялось обручками.



Моряк Андрій Ейдер одружився перед Новим роком

"Я вас вітаю, віднині ви сім’я, одне ціле. Чоловік та дружина. Бережіть одне одного, кохайте, цінуйте кожен день та кожну мить, проведену разом", – сказала ведуча церемонії.

Після цього Марина за традицією кинула букет у натовп людей, що спостерігали за церемонією.



Моряк Андрій Ейдер з дружиною Мариною / фото з інстаграму marina_slaille

Відео весільної церемонії моряка Андрія Ейдера та його нареченої Марини:

Зауважимо, Андрій Ейдер освідчився коханій у госпіталі, одразу після повернення в Україну з полону – у вересні 2019 року. Згодом він навіть запросив на своє весілля президента Володимира Зеленського. Сталось це 12 вересня під час зустрічі глави держави зі звільненими моряками та їх рідними на парковому подвір'ї Маріїнського палацу.

Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів.



Звільнені з російського полону 24 моряки / інфографіка 24 каналу