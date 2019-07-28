Чому хочуть звільнити Кличка і хто планує хаос в Україні: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому хочуть звільнити Віталія Кличка, які сюрпризи готують Путін та Медведчук, які очевидні причиини фінансової кризи у світі.

1. Як Путін і Медведчук хочуть влаштувати хаос в Україні







Неформальний лідер проросійських сил в Україні Віктор Медведчук хоче заманити президента Володимира Зеленського в пастку, з якої буде не так легко вибратися.



Хто такий Віктор Медведчук? Більше читайте тут.

2. Росія націлила ракети на Європу, – Gazeta Wyborcza







Євросоюз занурюється у нову кризу і займається винятково собою, ігноруючи реальні загрози.



Ядерна безпека світу – більше читайте тут.

3. Чому хочуть звільнити Кличка та хто може очолити КМДА







Глава Офісу Президента України Андрій Богдан звернувся до Кабінету міністрів України з проханням звільнити голову КМДА Києва Віталія Кличка.



Чому хочуть звільнти Віталія Кличка? Читайте тут.

4. Світова фінансова криза вже почалася, – Wallstreetonparade







Згадаймо про події, які передували світовій фінансовій кризі 2008 року. Посеред липня-2007 один з найбільших інвестиційних банків США Bear Stearns оголосив, що два його хедж-фонди, під управлінням яких у першому кварталі року перебувало приблизно 1,5 млрд доларів, втратили майже всі кошти.



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5. Чому деградує Україна та що з цим робити







Як би жорстко не пролетіли представники зашкварених політичних еліт типу Кернеса, Труханова, Богуслаєва та купи інших антиукраїнських діячів на парламентських виборах, аналізуючи результати голосування, на жаль, можна дійти печальних висновків: наше суспільство деградує.



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