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      Чому хочуть звільнити Кличка і хто планує хаос в Україні: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / 24 канал

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому хочуть звільнити Віталія Кличка, які сюрпризи готують Путін та Медведчук, які очевидні причиини фінансової кризи у світі.

      1. Як Путін і Медведчук хочуть влаштувати хаос в Україні

      путін і медведчук

      Неформальний лідер проросійських сил в Україні Віктор Медведчук хоче заманити президента Володимира Зеленського в пастку, з якої буде не так легко вибратися.

      Хто такий Віктор Медведчук? Більше читайте тут.

      2. Росія націлила ракети на Європу, – Gazeta Wyborcza

      російські ракети

      Євросоюз занурюється у нову кризу і займається винятково собою, ігноруючи реальні загрози.

      Ядерна безпека світу більше читайте тут.

      3. Чому хочуть звільнити Кличка та хто може очолити КМДА

      Кличко

      Глава Офісу Президента України Андрій Богдан звернувся до Кабінету міністрів України з проханням звільнити голову КМДА Києва Віталія Кличка.

      Чому хочуть звільнти Віталія Кличка? Читайте тут. 

      4. Світова фінансова криза вже почалася, – Wallstreetonparade

      фінансова криза

      Згадаймо про події, які передували світовій фінансовій кризі 2008 року. Посеред липня-2007 один з найбільших інвестиційних банків США Bear Stearns оголосив, що два його хедж-фонди, під управлінням яких у першому кварталі року перебувало приблизно 1,5 млрд доларів, втратили майже всі кошти.

      Читайте більше новин економіки

      5. Чому деградує Україна та що з цим робити

      деградація українців

      Як би жорстко не пролетіли представники зашкварених політичних еліт типу Кернеса, Труханова, Богуслаєва та купи інших антиукраїнських діячів на парламентських виборах, аналізуючи результати голосування, на жаль, можна дійти печальних висновків: наше суспільство деградує.

      Читайте більше про результати парламентських виборів

      Читайте також: Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Новини Росії Володимир Путін Публікації Віталій Кличко Віктор Медведчук
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