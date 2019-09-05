Звільнення Кличка: що робитиме мер Києва і які сценарії розвитку подій

Звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської держадміністрації було прогнозованим. Це рішення уряду матиме кілька наслідків. Чого очікувати після звільнення Кличка – в матеріалі 24 каналу.

Конфлікт між Кличком і новим главою КМДА неминучий

Уряд 4 вересня ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. За словами прем'єра Олексія Гончарука, немає жодних сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика та досі існують групи, які сильно впливають на діяльність адміністрації. Вочевидь, йдеться про бізнесмена і відомого київського забудовника Вадима Столара, колишнього народного депутата від Партії регіонів.

Важливо: Як змінився Київ за 5 років правління Кличка

Як відомо, місяць тому керівник Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що адвокат одного зі "смотрящих" підходив до нього і просив залишити Кличка в кріслі глави КМДА. Йому пропонували хабар у розмірі двадцяти мільйонів доларів. Після чого Богдан запропонував звільнити Кличка. Мер Києва все заперечив і сказав, що боротиметься за посаду.



Андрій Богдан заявив, що люди від Віталія Кличка хотіли його підкупити / Фото Getty

На думку спостерігачів, кого б не призначив президент Зеленський новим главою КМДА, конфлікт між ним і Кличком неминучий.

Більшість у Київраді підтримує Кличка. Частина депутатів – люди Порошенка, інша – Кличка. І Кличко може заблокувати рішення нового голови КМДА,

– вважає політолог Микола Давидюк.

Читайте також: Депутати Київради просять Зеленського перепризначити Кличка головою КМДА

На думку керівника Центру політичного аналізу "Пента" Володимира Фесенка, це може призвести до двовладдя в Києві.

Колапсу, можливо, не буде, але будуть управлінські проблеми, проблеми з тим, що у нас нема чіткого розмежування. Якщо поставити запитання – хто за що буде відповідати? Якщо вся виконавча влада буде не у мера, а у керівника держадміністрації, то які повноваження мають бути у мера, якого обирали кияни?

– наголошує Володимир Фесенко.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко вважає, що президенту Зеленському чинитимуть сильний опір ті, хто насправді володіє київською землею. Адже новий глава КМДА проведе серйозну ревізію і аудит стану міського господарства.

Дострокові вибори Київради і мера Києва

Фахівці не виключають: за умови поглиблення конфлікту між Кличком і новим керівником КМДА з великою імовірністю проведуть дострокові вибори мера і Київради. За словами Миколи Давидюка, вибори в Києві можуть відбутися до кінця 2019 року.

Якщо Кличко і Київрада блокуватимуть рішення нового глави КМДА, то можуть відбутися дострокові вибори Київради і мера столиці. Партія "Слуга народу", за деякими даними, має підтримку понад 50% киян,

– зазначає Давидюк.



В Києві незабаром може бути новий мер? / Фото Київради

На думку Віктора Небоженка, можливо, новим главою КМДА буде нардеп від "Слуги народу", колишній генпродюсер телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко – "фахівець з різних форм інформаційних кампаній". Але, наголошує експерт, важливо, хто представлятиме "Слугу народу" на виборах у Києві. Потрібен такий кандидат, якому б українці довіряли. З Ткаченком, за його словами, – погана ідея.

Кличку буде нелегко. Але він продовжить боротьбу і піде на дострокові вибори. Для Кличка це принципово важливо. Інакше він залишиться з клеймом корупціонера у зв'язку зі звинуваченнями Богдана. Конфлікт розпалюватиметься. Поки невідомо, хто переможе,

– говорить Віктор Небоженко.

Читайте також: Треба змінити систему, – словацький політик про децентралізацію в Україні

Політолог зауважує: якщо Кличко програє, то нова влада перегляне всі корупційні схеми, в тому числі, що стосується і Столара. І у правоохоронних органів виникне багато питань до мера Києва.

Дострокові місцеві вибори в Україні

Президент Зеленський під час нещодавньої наради з керівниками Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів доручив завершити реформу децентралізації влади. Зокрема, президент хоче змін до Конституції, які б забезпечили реальну передачу влади, фінансів та ресурсів на місця.

Ми маємо провести місцеві вибори на новій адміністративно-територіальній основі. Термін – 2019-2020 роки,

– заявив Зеленський.

За словами Миколи Давидюка, місцеві вибори, вочевидь, відбудуться в жовтні 2020 року. Як і передбачено законодавством. Дострокової кампанії, вважає експерт, швидше за все, не буде. Ймовірність дуже низька. Можливо, в березні 2020 року.



Президент Зеленський хоче місцевих виборів після реформи децентралізації /Фото ОПУ

Віктор Небоженко зазначає: чи будуть одночасно проведені дострокові вибори в Києві і місцеві по всій Україні – складно сказати. До цього часу партії "Слуга народу" вдавалося легко отримувати перевагу на виборах. Тому все можливо.

До роботи Віталія Кличка за п’ять років накопичилося багато питань. З іншого боку, є юридичні колізії, пов’язані з повноваженнями мерів і голів держадміністрацій. Особливо в Києві, де це регулюється законом про столицю України, де також немало суперечностей. Потрібно завершити реформу децентралізації, згідно з якою очільників держадміністрацій не повинно бути. І потім проводити місцеві вибори, дотримуючись законодавства.