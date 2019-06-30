Звільнення моряків входило до 3 умов повернення РФ у ПАРЄ: чим ще знехтував Кремль

Росія мала виконати три умови, аби повернутися до складу Парламентської Асамблеї Ради Європи. Одна з них чітко наголошувала, що Кремль має відпустити з полону захоплених на Азові українських моряків. Проте, країна-агресор знехтувала цим.

Серед трьох умов, які ПАРЄ вимагала виконати від Росії, дві були напряму пов'язані з Україною. Про це розповів постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Час. Підсумки тижня".

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Які умови мала виконати Росія для повернення у ПАРЄ?

Звільнити з полону і повернути Україні 24-х моряків. Не виконала. Кремль не збирається відпускати українців. Сплатити внески до бюджету ПАРЄ. Не виконала. Росія відмовилась сплачувати внески, поки прва її делегації не відновлять у повному обсязі. Надати доступ Комісару Ради Європи з прав людини до окупованого Криму. Виконала – комісарка РЄ Дуня Міятович заявила, що планує незабаром відвідати анексований півострів.

Проте, згодом європейці відступили від вимоги про повернення Україні моряків і дали зрозуміти Росії, що повернутися вона може і так.

Тому російська нота МЗС України щодо моряків з'явилася не через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію, а тому що спливав кінцевий термін, за яким РФ мала повернути моряків відповідно до рішення Міжнародного трибуналу ООН.

Що відомо про ноти МЗС РФ та МЗС України щодо моряків: Росія висунула умову передачі Україні полонених моряків

"Просто так збіглося в часі, що в ніч з 24 на 25 червня якраз ухвалили цю резолюцію, а 25 спливав термін. Тому я підтверджую, що тема моряків в ПАРЄ лунала. Але я переконаний, що Росія не збиралася виконувати ці три вимоги, бо вони розуміли, що коаліція на їхню користь вже зайшла в такий стан, коли поверне їх без жодних поступок. Я думаю, сталося саме так", – заявив Кулеба.

Окрім того, за його словами, переговори щодо повернення Росії до ПАРЄ активізувалися ще на початку цього року.

Як Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.



Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.



Хто повернув Росію у ПАРЄ / інфографіка 24 каналу