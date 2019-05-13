Звільнення Наєва: чого досягли у зоні проведення ООС під його керівництвом

Генерал-лейтенант Сергій Наєв рік був командувачем Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України. Він переконаний, що за цей час тактичне та оперативне командування навчилось адекватно та продумано реагувати на провокації російських окупаційних військ.

Наєв зазначив, що кожна втрата на фронті аналізувалась, аби зрозуміти, де українські військові могли припуститися помилки, та не повторювати їх надалі. Відтак, боєздатність нашої армії підвищилась, розповів він в інтерв’ю ТСН.

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"Я завжди ставив завдання командирам та вимагав вміти воювати не числом, а умінням", – заявив екс-командувач.

За словами Наєва, за рік проведення Операції Об'єднаних сил під його керівництвом штаб також має такі досягнення:

військові постійно вчилися ефективно застосовувати нову українську зброю, серед якої протитанкові ракетні комплекси і засоби контрснайперського вогню. "В комплексі це дало зрозуміти ворогу, що наші воїни мають високий рівень підготовки і вишколу", – говорить генерал;

стосовно гуманітарної допомоги людям, що живуть на лінії розмежування, то командування вивчало потреби населення і відійшло від практики "що нам дали, те ми й віддали". Особлива увага приділялась у забезпеченні необхідним медичних закладів;

перекрили канали нелегального перевезення товарів через лінію розмежування. У зв'язку з цим закрили логістичні центри, які існували на двох пунктах пропуску, "поки їхню роботу не доведуть до належного стану". Вони досі не відновили свою роботу;

налагодили співпрацю з СБУ. Зокрема, служба надавала необхідні розвіддані та засоби радіоелектронної боротьби.

Наєв додав, що ООС має певне завдання, що є відомим певному обмеженому колу осіб, і завдання повністю звільнити окупований Донбас прямо зараз силовим чином не стоїть. Як пояснює він, річ у тім, що офіційний Київ визначив основний шлях здобуття перемоги у війні з Росією як політико-дипломатичний. Щоправда, повернути своє Об'єднані сили зможуть менше ніж за добу.

Президент Петро Порошенко звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил 6 травня, і призначив на його місце Олександра Сирського. У команді Зеленського зауважили, що Сирський – гідна людина і професійний генерал. Але не зрозуміло, чому чинний глава держави зробив це призначення саме зараз, після виборів президента.