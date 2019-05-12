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      Звільнення окупованих територій на Донбасі: яке задання стоїть перед Об'єднаними силами

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      Україна звільнятиме Донбас лише політико-дипломатичним шляхом, – Наєв
      Україна звільнятиме Донбас лише політико-дипломатичним шляхом, – Наєв / 24 канал

      Офіційний Київ вирішив, що здобуватиме перемогу над Росією на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом, відтак звільнювати окуповані території силою найближчим часом не збирається. Це ж стосується і тих населених пунктів, що, відповідно до мінських угод, належать Україні. Щоправда, повернути своє Об'єднані сили зможуть менше ніж за добу.

      За словами колишнього командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва, ООС має певне завдання, що є відомим певному обмеженому колу осіб, і завдання повністю звільнити окупований Донбас прямо зараз силовим чином не стоїть. Як пояснює він, річ у тім, що офіційний Київ визначив основний шлях здобуття перемоги у війні з Росією як політико-дипломатичний, передає ТСН

      Читайте також: Річниця ООС: чого вдалося досягти українській армії

      Щодо звільнення окупованих земель, не стояло завдання обов’язково щось звільнити. ООС має, перш за все, стабілізаційну функцію, щоб контролювати ворога та зайняти найвигідніші позиції. Відтак, стояло завдання покращити тактичне положення, тобто здобути таке положення, яке б надавало перевагу над ворогом: зайняти панівні висоти, відвести далі від населених пунктів і знизити бойову активність ворога, позбавити його права вогневої переваги. І, знову ж таки, завдання було укріпити своє положення без втрат. Три населені пункти, які ми зайняли повністю – частина Південного, Шуми, хутір Вільний (складова Золотого-4) – під час виконання цих завдань втрати були нульові,
      – переконує військовий.

      Крім того, Наєв розповів, що наразі немає і безпосередніх планів щодо повернення Дебальцевого, Докучаєвська та інших міст, які, відповідно до мінських угод, належать Україні.

      "Що стосується загалом звільнення українських територій, то безпосередньо на воєнну дію піде дуже мало часу – менше ніж добу. Головне в такому разі – дуже швидка дія, щоб дійти до українського кордону та там закріпитись", – підсумував колишній командувач Об’єднаних сил.

      Радник Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин, зі свого боку, зауважив, хоча мінський формат не працює, проте новий президент від нього не відмовлятиметься. Крім того, новоспечений гарант має намір зберегти формат Операції Об’єднаних сил, адже Збройні сили використовують ї тому форматі, для чого їх було призначено. Також Апаршин наголосив, що чітка позиція України щодо Донбасу має з’явитися якнайшвидше.

      якою сьогодні є ситуація на донбасі: 
      blog_ava
      Мінський формат вже не працює, – у Зеленського відповіли, що робитимуть із окупованим Донбасом
      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Сергій Наєв Новини політики
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