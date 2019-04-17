Звільнення Савченко – страшний удар по Луценкові, – експерт

Звільнення Надії Савченко і Володимира Рубана з-під варти – спосіб боротьби з Луценком і Грицаком. Це їхнє покарання. Луценко і Грицак тепер не потрібні ні Порошенкові, ні Зеленському.

Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

Юрій Луценко і Василь Грицак доводили всім, що готувався державний переворот. Таким не можна жартувати. Тепер маятник хитнувся в інший бік, і в них будуть неприємності. Звинуватити нардепа в теракті проти Верховної Ради і спробі держперевороту і не знайти доказів – поразка,

– наголошує Віктор Небоженко.

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За його словами, це не судова справедливість. Ніхто не збирався жаліти Савченко та Рубана. Все впирається в політичне майбутнє генпрокурора і глави СБУ. Можливо, вони вже з кимось домовилися щодо свого майбутнього при новому президенті.

Звільнення Савченко і Рубана – страшний удар по Луценку. Навіть якщо він приведе завтра Зеленському зв'язкового Порошенка, генпрокурору це не допоможе,

– вважає Небоженко.

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В чому підозрюють Надію Савченко? Народного депутата Надію Савченко підозрюють у змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



22 березня Верховна Рада України проголосувала за зняття недоторканності з Надії Савченко. Нардепа затримали одразу в українському парламенті.



6 квітня 2019 року народного депутата Надію Савченко разом з колишнім керівником організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном випустили з-під арешту. Таке рішення Броварський міський суд (Київська область) ухвалив у зв'язку із закінченням терміну арешту.

Звільнення Надії Савченко з-під варти. Відео