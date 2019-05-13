19:59
13 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA: Зеленський проти Луценка. Магічний союз Яценюка, Гройсмана та Авакова
      Вєсті.UA
      19:41, сьогодні
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Звільнення Йованович: які наслідки для України мають протистояння Трампа і демократів

      68 Читать новость на русском

      Республіканці і демократи США відкрили новий фронт політичної боротьби – в Україні. До протистояння вже залучені генпрокурор України Юрій Луценко, нардеп Сергій Лещенко, адвокат Дональда Трампа – Роберт Джуліані і посол США Марі Йованович. Останню достроково відкликали з Києва.

      Вже за тиждень посольство США у Києві залишить нинішня господиня – посол Марі Йованович. ЇЇ функції виконуватиме тимчасовий повірений у справах.

      Читайте також: Як адвокат Трампа вплинув на звільнення Йованович: заява американського аналітика

      Втім насправді в рамках планової ротації Йованович мала б полетіти додому лише за два місяці. В Конгресі США вважають, що посол в Україні стала жертвою політичної гри. "Ганебне рішення Білого Дому відкликати її є політичним замовленням", – заявили конгресмени Стені Гоєра та Еліота Енгеля.

      У США у розпалі передвиборча кампанія. У 2020 році американці обиратимуть президента. Протистояння демократів і республіканців загострюється. Йованович призначили послом в Україні ще за президента-демократа Барака Обами.

      Марі Йованович
      Марі Йованович

      Вона приїхала до України у серпні 2016 року з наміром просувати антикорупційні реформи, як того вимагав від Києва Захід. Цю ж політику тоді підтримував і тогочасний віце-президент Джо Байден, який тепер змагається з Трампом за посаду президента.

      Україна в протистоянні республіканців та демократів

      Демократа Байдена вважають найсерйознішим конкурентом республіканця Трампа на прийдешніх виборах. І схоже, що в протистоянні з конкурентом у Трампа вирішили розіграти українську карту.

      Видання New York Times повідомило про неодноразові зустрічі адвоката Трампа – Роберта Джуліані з генпрокурором України Юрієм Луценком.

      Рудольф Джуліані, особистий адвокат президента Трампа, закликає Україну глибше вникнути у делікатні політичні питання в Сполучених Штатах, намагаючись підштовхнути нову владу в Києві до продовження розслідувань, які підуть на користь Трампу,
      – йдеться у виданні The New York Times.

      Йдеться про одразу два скандальних розслідування. Одне стосується газовидобувної компанії Бурізма, яку створив очільник міністерства екології часів Януковича – Микола Злочевський. І до правління якої входив син Байдена – Хантер. Генпрокуратура і НАБУ розслідували незаконне отримання Бурізмою ліцензій. Але справу закрили.

      Микола Злочевський
      Микола Злочевський

      Друга справа стосується чорної книги «Партії регіонів», оприлюдненої нардепом Сергієм Лещенком. Вона стала одним з ключових доказів у розслідуванні зв’язків перевиборчого штабу Трампа з Росією, зокрема його очільника Пола Манафорта.

      Читайте також: "Список недоторканних", або Чим закінчилася істерика генпрокурора Луценка

      Саме Йованович вважають причетною до того, що спливли "щоденники регіоналів". У розкручуванні цієї історії команді Трампа взявся допомагати генпрокурор Юрій Луценко, бо і у самого купа претензій до Марі Йованович.

      Скандал між Луценком та Йованович

      "На жаль, на першій зустрічі з послом США у Києві мені дали список осіб, яких ми не мали би переслідувати", – саме таку заяву Луценко зробив американському виданню the Hill в березні. І звинуватив главу НАБУ Артема Ситника у тому, що справою про амбарну книгу і мільйонні виплати Манафорту на минулих виборах той підіграв демократам.

      Юрій Луценко
      Юрій Луценко

      А в Трампа, якому демократи довго шили російських слід у перемозі – тільки й раді, що тепер можуть закинути суперникам вже український "слід".

      Нашій державі такі підігрування українських посадовців то республіканцям, то демократам – роблять ведмежу послугу. Після заяв Луценка у Вашингтоні наповну заговорили про, начебто, українське втручання в американські вибори.

      Читайте також: Лещенко відповів на слова Джуліані про "ворогів Трампа" і звинуватив Луценка

      Все це може призвести до повного колапсу відносин між вдома країнами. Тому "нам зараз терміново треба показати, що Україна не грає ні на чиєму боці", – говорить заступник директора інституту Світової політики Микола Бєлєсков.

      В США діє злагоджена система противаг в політиці. Тож ані республіканці, ані демократи не зможуть заблокувати співпрацю з Україною, звичайно якщо у нової української влади вистачить політичної мудрості не втягуватися у внутрішнє протистояння за океаном.

      blog_ava
      Нові прогнози букмекерів на Євробачення-2019: кому пророкують перемогу
      сьогодні
      13850
      Теги: Юрій Луценко Новини політики Новини України Новини США Дональд Трамп Сергій Лещенко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Східне парнерство: що це таке і як впливає на простих українців
      сьогодні , 19:02 Східне парнерство: що це таке і як впливає на простих українців
      96
      Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      сьогодні , 18:30 Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      Дмитро Гнап 929
      Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      сьогодні , 17:30 Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      Тетяна Мартинюк 547
      Військовим збільшили зарплату: кому і на скільки – інфографіка
      сьогодні , 16:21 Військовим збільшили зарплату: кому і на скільки – інфографіка
      3432
      Аліна Кабаєва народила двійню: що відомо про стосунки спортсменки з Путіним
      сьогодні , 15:20 Аліна Кабаєва народила двійню: що відомо про стосунки спортсменки з Путіним
      2549
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук