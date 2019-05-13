Звільнення Йованович: які наслідки для України мають протистояння Трампа і демократів

Республіканці і демократи США відкрили новий фронт політичної боротьби – в Україні. До протистояння вже залучені генпрокурор України Юрій Луценко, нардеп Сергій Лещенко, адвокат Дональда Трампа – Роберт Джуліані і посол США Марі Йованович. Останню достроково відкликали з Києва.

Вже за тиждень посольство США у Києві залишить нинішня господиня – посол Марі Йованович. ЇЇ функції виконуватиме тимчасовий повірений у справах.

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Втім насправді в рамках планової ротації Йованович мала б полетіти додому лише за два місяці. В Конгресі США вважають, що посол в Україні стала жертвою політичної гри. "Ганебне рішення Білого Дому відкликати її є політичним замовленням", – заявили конгресмени Стені Гоєра та Еліота Енгеля.

У США у розпалі передвиборча кампанія. У 2020 році американці обиратимуть президента. Протистояння демократів і республіканців загострюється. Йованович призначили послом в Україні ще за президента-демократа Барака Обами.



Марі Йованович

Вона приїхала до України у серпні 2016 року з наміром просувати антикорупційні реформи, як того вимагав від Києва Захід. Цю ж політику тоді підтримував і тогочасний віце-президент Джо Байден, який тепер змагається з Трампом за посаду президента.

Україна в протистоянні республіканців та демократів

Демократа Байдена вважають найсерйознішим конкурентом республіканця Трампа на прийдешніх виборах. І схоже, що в протистоянні з конкурентом у Трампа вирішили розіграти українську карту.

Видання New York Times повідомило про неодноразові зустрічі адвоката Трампа – Роберта Джуліані з генпрокурором України Юрієм Луценком.

Рудольф Джуліані, особистий адвокат президента Трампа, закликає Україну глибше вникнути у делікатні політичні питання в Сполучених Штатах, намагаючись підштовхнути нову владу в Києві до продовження розслідувань, які підуть на користь Трампу,

– йдеться у виданні The New York Times.

Йдеться про одразу два скандальних розслідування. Одне стосується газовидобувної компанії Бурізма, яку створив очільник міністерства екології часів Януковича – Микола Злочевський. І до правління якої входив син Байдена – Хантер. Генпрокуратура і НАБУ розслідували незаконне отримання Бурізмою ліцензій. Але справу закрили.



Микола Злочевський

Друга справа стосується чорної книги «Партії регіонів», оприлюдненої нардепом Сергієм Лещенком. Вона стала одним з ключових доказів у розслідуванні зв’язків перевиборчого штабу Трампа з Росією, зокрема його очільника Пола Манафорта.

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Саме Йованович вважають причетною до того, що спливли "щоденники регіоналів". У розкручуванні цієї історії команді Трампа взявся допомагати генпрокурор Юрій Луценко, бо і у самого купа претензій до Марі Йованович.

Скандал між Луценком та Йованович

"На жаль, на першій зустрічі з послом США у Києві мені дали список осіб, яких ми не мали би переслідувати", – саме таку заяву Луценко зробив американському виданню the Hill в березні. І звинуватив главу НАБУ Артема Ситника у тому, що справою про амбарну книгу і мільйонні виплати Манафорту на минулих виборах той підіграв демократам.



Юрій Луценко

А в Трампа, якому демократи довго шили російських слід у перемозі – тільки й раді, що тепер можуть закинути суперникам вже український "слід".

Нашій державі такі підігрування українських посадовців то республіканцям, то демократам – роблять ведмежу послугу. Після заяв Луценка у Вашингтоні наповну заговорили про, начебто, українське втручання в американські вибори.

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Все це може призвести до повного колапсу відносин між вдома країнами. Тому "нам зараз терміново треба показати, що Україна не грає ні на чиєму боці", – говорить заступник директора інституту Світової політики Микола Бєлєсков.

В США діє злагоджена система противаг в політиці. Тож ані республіканці, ані демократи не зможуть заблокувати співпрацю з Україною, звичайно якщо у нової української влади вистачить політичної мудрості не втягуватися у внутрішнє протистояння за океаном.