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      Звільнення Йованович з посади посла США в Україні: у Держдепі прокоментували рішення

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      Марі Йованович
      Марі Йованович / фото з відкритих джерел

      Марі Йованович справді невдовзі покине посаду посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Дипломат завершує свою трирічну каденцію в Києві. Наразі дата її від’їзду узгоджується.

      Чутки про те, що Марі Йованович вже наприкінці травня може скласти свої повноваження, підтвердили у Державному департаменті США. Щоправда, чи станеться це саме 20 травня – поки невідомо, передає Укрінформ.

      Читайте також: Дональд Трамп-молодший закликав звільнити посла України Марі Йованович

      Посол Йованович завершує свій трирічний дипломатичний термін у Києві у 2019 році, як і планувалося. Підтверджена дата від'їзду" дипломата в травні узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні,
      – зазначили у Держдепі.

      Там також запевнили: команда в посольстві США в Києві, а також у Вашингтоні продовжить тісно співпрацювати з українським урядом для зміцнення партнерства.

      Зазначимо, що ймовірно, до призначення нового очільника диппредставництва Сполучених Штатів в Україні його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений. Кого буде призначено на цю кандидатуру, поки невідомо. Визначити нового посла мають найближчим часом.

      Що відомо про Марі Йованович?

      Вона очолила посольство США в Україні у серпні 2016 року, натомість її кандидатуру Сенат затвердив ще у липні. На посаді очільника американського диппредставництва Йованович змінила Джеффрі Пайєтта, який працював тут з 2013 року. 23 числа дипломат прибула до України та вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Вадиму Пристайку.

      До цього Йованович працювала помічником держсекретаря та відповідала за двосторонні взаємини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи. Також вона обіймала посаду посла у Вірменії (2008 – 2011) та Киргизстані (2005 – 2008). Крім того, Йованович працювала у посольствах у Москві (Росія), Лондоні (Велика Британія), Оттаві (Канада), Могадішо (Сомалі) та Києві (Україна).

      Що відомо про скандал навколо Марі Йованович?Нещодавно в Україні спалахнув скандал навколо персони Марі Йованович. Річ у тім, що генпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі посол США в Україні надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!". Також очільник ГПУ наголошував, що ГПУ не доотримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мало б виділити посольство США в Україні.

      На такі гучні слова одразу ж відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що такі заяви "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".

      Згодом Луценко зізнався, що Йованович не передавала йому жодних "списків недоторканних".

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США
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