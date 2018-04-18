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Звільнення заручників: переговірники в Мінську не досягли прогресу

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У Мінську не досягнуто прогресу у питанні звільнення заручників
У Мінську не досягнуто прогресу у питанні звільнення заручників / Ілюстративне фото

У Мінську під час засідання тристоронньої контактної групи сторони не досягли прогресу у питанні звільнення заручників. Так, українській стороні не було надано інформацію щодо десятків громадян України.

Про це у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в ТКГ Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що українська сторона вкотре наголосила на готовності якнайшвидше передати Росії 23 її громадян, засуджених за злочини проти територіальної цілісності, в обмін на українців у РФ. Проте українська сторона не отримала відповіді на цю пропозицію.

У питанні звільнення заручників поки що без прогресу: нам не підтверджують десятки наших громадян, не дають по них інформацію, натомість вперто вимагають віддати "беркутівців" та інших, непричетних до дій мінських угод. Тому тут будемо продовжувати роботу для пошуку компромісу і зближення позиції – для результату,
– мовиться у повідомленні Геращенко.

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Заступник спікера українського парламенту також повідомила, що сторони просуваються вперед у питанні реконструкції зруйнованого мосту в Станиці Луганській, до ремонту якого готовий підключитися "Червоний хрест".

"В інших групах і на ТКГ обговорювалися питання безпеки, відновлення мобільного зв‘язку, екологічні проблеми, зокрема небезпека затоплення шахт, в тому числі з радіоактивними відходами "Юнком", – додала Геращенко.

Теги: Новини України Мінськ заручники Українці в полоні РФ Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
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