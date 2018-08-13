Звільнено вдруге, – Супрун оперативно відреагувала на скандал із лікаркою Губаревою

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун прокоментувала резонансне відновлення на посаді та підвищення лікарки Ганни Губаревої, яка раніше була звільнена за те, що відмовила в лікуванні онкохворому ветеранові АТО.

Супрун повідомила про те, що скандальну співробітницю Інституту раку вдруге звільнили. Про це очільниця МОЗ написала у своєму Facebook.

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Ганну Губареву, співробітницю Національного інституту раку, яка відмовила ветерану АТО у пільговому лікуванні, звільнено. Вдруге. Отримала офіційне роз’яснення від Інституту раку. Одразу після викриття інциденту Губаревої з ветераном, її звільнили з обох посад, які вона на той час займала – лікаря та наукового співробітника,

– зазначила Уляна Супрун.

Вона пояснила ситуацію, як так сталось, що після звільнення вперше Губаревій вдалось відновитись на роботі.

"З 17.07.2018 року по 31.08.2018 року її було поновлено на науковій посаді, щоб дати змогу завершити наукову діяльність. Сьогодні з нею розірвали цей контракт достроково. Обурена тим фактом, що її взяли повторно, сподіваючись, що ніхто не помітить, і звільнили вдруге у результаті скандалу!" – написала в.о. міністра охорони здоров’я.

Супрун також запевнила, що зі сторони МОЗ буде вжито "відповідних заходів" щодо керівництва Інституту раку за неприпустиму кадрову політику.

Нагадаємо, 13 серпня у мережі розгорівся скандал після того, як стало відомо, що директор Національного інститут раку Олена Колесник поновила на посаді лікарку інституту Ганну Губареву, яка у червні 2018 року відмовила у лікуванні онкохворому ветерану АТО, після чого була звільнена.