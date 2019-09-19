Звільненого моряка зворушливо зустріли у Львові: фото, відео

Звільнений із російського полону моряк Андрій Оприско повернувся до Львова. Героя зустрічали десятки людей з прапором, квітами та іконами.

Люди зібрались на пероні львівського вокзалу. Саме туди потягом з Одеси прибув звільнений моряк Андрій Оприско.

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"Я сьогодні тут, тому що повертається людина, яка дає нам змогу жити під мирним небом, одна з небагатьох, яка нам дає надію в майбутньому", – розповіла студентка Софія Мицишин.



Десятки людей зустріли Андрія Оприска / Фото Львівська міська рада

Моряк вперше за 10 місяців повернувся додому і його перші слова були про маму.

"Мама вже мене чекає. До мене доходили листи в серпні і то не від рідних, а зовсім сторонніх люде, але дуже дякую, бо в мене більше ніж 100 листів зібралось. Підтримка була дуже", – пригадав Андрій Оприско.



Андрій Оприско повернувся до Львова / Фото Львівська міська рада



Моряк пробув у полоні 10 місяців / Фото Львівська міська рада

Герой пригадав, що про звільнення вони дізнались в день обміну о 5:00. І хоча ворог застосовував усі методи, це ув'язення лише дужче загартувало волю.

Ми ж спортом займались на зло їм. Вони ж хотіли, щоб ми зламались, вони не могли зрозуміти, як то так, ми мали б пригнічені бути, а ми живемо своїм життям, ми знали, що вони від нас чекають, тому робили все навпаки,

– пояснив звільнений моряк.

Дивіться фото (Львівська міська рада) повернення Андрія Оприска до Львова:

Що відомо про звільнення українських бранців Кремля?7 вересня відбувся обмін полоненими. Тоді з російського полону повернулися 35 українців. Серед них – 24 військовополонених моряків, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович, Олег Сенцов, Євген Панов та Едем Бекіров.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу



Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу