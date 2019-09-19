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      Звільненого моряка зворушливо зустріли у Львові: фото, відео

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      Звільнений із російського полону моряк Андрій Оприско повернувся до Львова. Героя зустрічали десятки людей з прапором, квітами та іконами.

      Люди зібрались на пероні львівського вокзалу. Саме туди потягом з Одеси прибув звільнений моряк Андрій Оприско.

      До слова: В автозаках співали гімн України, – ексклюзивне інтерв'ю зі звільненим моряком Андрієм Ейдером

      "Я сьогодні тут, тому що повертається людина, яка дає нам змогу жити під мирним небом, одна з небагатьох, яка нам дає надію в майбутньому", – розповіла студентка Софія Мицишин.

      андрій оприско
      Десятки людей зустріли Андрія Оприска / Фото Львівська міська рада

      Моряк вперше за 10 місяців повернувся додому і його перші слова були про маму.

      "Мама вже мене чекає. До мене доходили листи в серпні і то не від рідних, а зовсім сторонніх люде, але дуже дякую, бо в мене більше ніж 100 листів зібралось. Підтримка була дуже", – пригадав Андрій Оприско.

      оприско андрій
      Андрій Оприско повернувся до Львова / Фото Львівська міська рада

      андрій оприско
      Моряк пробув у полоні 10 місяців / Фото Львівська міська рада

      Герой пригадав, що про звільнення вони дізнались в день обміну о 5:00. І хоча ворог застосовував усі методи, це ув'язення лише дужче загартувало волю.

      Ми ж спортом займались на зло їм. Вони ж хотіли, щоб ми зламались, вони не могли зрозуміти, як то так, ми мали б пригнічені бути, а ми живемо своїм життям, ми знали, що вони від нас чекають, тому робили все навпаки,
      – пояснив звільнений моряк.

      Дивіться фото (Львівська міська рада) повернення Андрія Оприска до Львова:

      Що відомо про звільнення українських бранців Кремля?7 вересня відбувся обмін полоненими. Тоді з російського полону повернулися 35 українців. Серед них – 24 військовополонених моряків, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович, Олег Сенцов, Євген Панов та Едем Бекіров.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      Політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали
      сьогодні
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      Теги: Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Заручники Українські моряки в полоні Новини Росії Новини Львова Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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