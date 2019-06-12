Звільнити Луценка: скільки справ провалив генпрокурор і що його чекає

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення генпрокурора Юрія Луценка. 24 канал вирішив проаналізувати досягнення і провали епатажного голови ГПУ.

Генпрокурор-скандаліст

За три з половиною роки перебування на посаді Юрій Луценко безперервно робив гучні заяви і не менш резонансні кроки. Цим він підкреслював свою бурхливу діяльність – боротьбу зі злочинністю і корупцією.

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Паралельно Луценко відзначився низкою скандалів. Зокрема, ГПУ постійно конфліктувала з НАБУ. "Прокурорські" затримали "антикорупціонерів" під час виконання ними своїх службових обов’язків – наприклад, стеження за підозрюваним у зловживанні службовим становищем уже колишнім заступником глави Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Дмитром Сусом. Крім того, ГПУ приходила з обшуками в НАБУ. В НАБУ навіть звинуватили Луценка в саботажі розслідування справ щодо високопосадовців.



Генпрокурор Луценко постійно в епіцентрі скандалів / Фото 24 канал

Луценко має зв’язки з одіозним нардепом від БПП Олександром Грановським, якого ЗМІ підозрюють у махінаціях і незаконному впливі на судову систему. Грановський навіть організував Луценку поїздку на Кіпр ніби метою виявлення офшорних рахунків деяких нардепів.

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Луценко звинуватив посла США в Україні Марі Йованович у тому, що вона ніби передала йому список недоторканних політиків і чиновників. Пізніше Луценко спростував заяву, але Вашингтон відкликав посла.

Генпрокурор звинуватив нардепа Сергія Лещенка у втручанні у вибори президента США в 2016 році. Причина – оприлюднення Лещенком так званої чорної каси Партії регіонів, де фігурував тодішній керівник штабу Трампа Пол Манафорт. Все це стало підставою для проведення розслідування в США. Манафорта засудили за корупцію, а щодо Трампа ведеться розслідування відносно зв’язків із Росією. А адвокат Трампа Рудольф Джуліані скасував візит до України і зустріч із Зеленським.

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Луценко оприлюднив уривок з власного інтерв'ю The New York Times в квітні 2019 року, де коментує закриття справи проти компанії Burisma Hodling, яку очолював екс-міністр екології України Миколою Злочевським. До складу директорів компанії входив Гантер Байден, син колишнього віце-президента США в адміністрації Обами Джо Байдена. Байден-старший заявив про намір брати участь у виборах президента США в 2020 році. (Справу проти компанії Злочевського щодо відмивання коштів закрили до початку його роботи на посаді – "24").

Чому Луценко не пішов у відставку?

Зеленський запропонував Луценку піти у відставку ще в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але і з ГПУ не піде. Президент вніс до парламенту відповідну постанову. За словами заступника глави адміністрації глави держави Руслана Рябошапки, генпрокурор повинен мати і юридичну освіту, і досвід у галузі права. У Луценка такої освіти немає. (Щоб призначити Луценка на цю посаду, в 2016 році Верховна Рада ухвалила новий закон про генпрокуратуру, який дозволяє займати посаду очільника ГПУ людині без юридичної освіти – "24").



Зеленський запропонував Луценку піти у відставку в день інавгурації / Фото Gettyimages

На переконання експертів, у Луценка було сподівання домовитися із Зеленським. За словами директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, швидше за все, Луценко міг покласти Зеленському на стіл величезні і товсті томи корупційних розслідувань щодо Порошенка.

Луценко зрадить Порошенка по повній програмі. Але зняти треба всіх, незважаючи на спокусу швидких обвинувальних процесів щодо Порошенка. Тому що вони через рік почнуть штовхати в яму Зеленського, як це було з Порошенком,

– підкреслює Віктор Небоженко.

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Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зауважує: Луценко і Зеленський знають один одного. Ймовірно, були пропозиції від Луценка про лояльність. Можливо, контакти з олігархом Коломойським. Крім того, розрахунки, пов'язані з грою Луценка з американцями. Контакти з Джуліані, обіцянки сприяти в розслідуванні українського сліду на виборах президента США в 2016 році, розслідувати справу Байдена. Луценко міг сподіватися, що американці натиснуть на Зеленського.

В Зеленського з самого початку була установка позбутися генпрокурора. Занадто Луценко токсичний, асоціюється з Порошенком,

– зазначає Володимир Фесенко.

Що зробив Луценко на посаді генпрокурора?

З великих досягнень, хоч і відносно умовних, можна назвати заочне засудження на дванадцять років ув’язнення екс-президента-утікача Януковича за державну зраду. Але це рішення ще оскаржуватимуть. Перелік не доведених до кінця справ, які Луценко гучно анонсував, значно вагомий.

Колишні регіонали

Олександр Єфремов, екс-голова фракції Партії регіонів



Суд над Єфремовим триває / Фото Дзеркало тижня

ГПУ підозрює Єфремова в заволодінні майном державного підприємства "Луганськвугілля". Його вважають причетним до організації фальсифікації голосування за так звані "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Одне з головних обвинувачень, яке розглядається в Старобільському суді – державна зрада, організація і підтримка так званої "ЛНР". Єфремова взяли під варту в 2015-му. Суд триває.

Андрій Клюєв, Володимир Сівкович, екс-регіонали



Справи проти Клюєва і Сівковича розвалилися? / Фото Укрінформ

Екс-главу адміністрації Януковича Андрія Клюєва і екс-заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича підозрюють у розгоні студентського Євромайдану в листопаді 2013 року. Обидва втекли після Революції Гідності. Обшуки в маєтках ГПУ провела ще в 2016 році. Справи до суду не дійшли.

Геннадій Кернес, Михайло Добкін, екс-регіонали



Кернес і Добкін у 2019-му балотуються до Верховної Ради / Фото Громадське

Діючого мера Харкова Кернеса разом з екс-губернатором Харківщини Михайлом Добкіним звинувачують в організації схем з розкрадання землі на 4 мільярди гривень. Добкіна навіть позбавили депутатської недоторканності. Вироків – немає. Кернес виконує і далі обов’язки мера і балотується разом з Добкіним до парламенту.

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Вадим Новинський, лідер "Опоблоку"



Новинського позбавили депутатської недоторканності і все / Колаж 24 канал

В 2016 році Генпрокуратура висунула проти Новинського звинувачення в співучасті в незаконному позбавленні волі архієпископа Олександра (Драбинка), секретаря і довіреної особи нині вже покійного митрополита УПЦ МП Володимира (Сабодана). 8 грудня 2016-го Верховна Рада зняла депутатську недоторканність з Вадима Новинського. Слідство триває. Новинський балотується до Верховної Ради.

Андрій Портнов, екс-чиновник Януковича



Портнов повернувся до України

Портнов був розробником скандальних "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану. В 2015 році ГПУ розпочала кримінальне провадження проти Портнова щодо присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою або службовим становищем. Портнов перебував під санкціями ЄС. Його вилучили із санкційного списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС". В травні Портнов повернувся до України. За словами експерта Володимира Цибулька, ГПУ його не затримала, оскільки торгувалися з Зеленським.

Юрій Іванющенко, екс-нардеп



Справу проти одіозного Іванющенка закрили / Фото Оглядач

В червні Одеська прокуратура закрила кримінальну справу проти екс-регіонала Юрія Іванющенка, відомого за прізвиськом "Юра Єнакієвський". Іванющенка підозрювали у рейдерстві ринку "7 кілометр" і заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах.

Нардепи-корупціонери

Олександр Онищенко



Онищенко заявив, що повертається і балотуватиметься в парламент / Фото Громадське

Олександра Онищенка (депутатська група Воля народу) влітку 2016 року Генпрокуратура звинуватила в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування". Сума державних збитків – близько 3 мільярди гривень. 5 липня парламент позбавив Онищенка депутатського імунітету. Та на той час він уже перебував за межами України. Онищенко досі є народним депутатом. І вже заявив, що повертається в Україну для участі в наступних парламентських виборах.

"Прекрасна шістка"

В 2017 році Луценко направив до парламенту подання на зняття недоторканності з шести народних депутатів: "фронтовика" Євгена Дейдея, радикала Андрія Лозового, Олеся Довгого, Максима Полякова ("НФ"), Борислава Розенблата (БПП), Михайла Добкіна ("Опоблок"). Усіх підозрюють у корупційних злочинах.



Справи проти корупціонерів-депутатів гальмуються / 24 канал

Обмежили імунітет чотирьом – Розенблату, Полякову, Довгому і Добкіну. Добкіна затримали і випустили під заставу в 50 мільйонів гривень. На Полякова і Розенблата вдягнули електронні браслети. В лютому 2018 року Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення про зняття електронних браслетів з Розенблата та Полякова. Слідство триває.

Надія Савченко, нардеп



Надію Савченко звільнили з-під арешту

Колишню бранку Кремля, нині нардепа Надію Савченко ГПУ звинуватила в підготовці держперевороту. Савченко і її посібника – колишнього керівника організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана – затримали. 6 квітня 2019 року Броварський міський суд звільнив Савченко і Рубана з-під арешту у зв'язку із закінченням терміну арешту.

Юрій Луценко і глава СБУ Василь Грицак доводили всім, що готувався державний переворот. Звинуватити нардепа в теракті проти Верховної Ради і спробі держперевороту і не знайти доказів – поразка,

– наголошує Віктор Небоженко.

Міхеїл Саакашвілі, екс-губернатор Одещини

У грудні 2017 року в ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюють у змові з олігархом часів Януковича – Курченком – з метою держперевороту. Ще раніше Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України. Політика затримали і депортували до Польщі. 28 травня президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Саакашвілі одразу приїхав до України.



Саакашвілі повернувся до України / 24 канал

Як зазначає Володимир Фесенко, чим займеться далі Луценко, складно сказати. Він хоче залишитися в політиці. Але його не візьмуть до виборчого списку Порошенка.

"З Порошенком у Луценка якщо не спалені мости, то немає взаємної довіри. Мабуть, в екс-президента знають про гру Луценка із Коломойським. Генпрокурор для всіх – уособлення старої політики. Йому потрібна пауза. Хоча довго займатися приватним життям Луценко не зможе", – вважає Фесенко.