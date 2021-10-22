Юрій Калгушкін був військовим комісаром Харківської області понад 5 років. У кінці вересня він пішов на пенсію.
Читайте також Уряд знову звільнив поновленого на посаді голову Держрезерву
Стан здоров'я погіршився
Колишньому військовому комісару цього року виповнилося 60 років. Причиною звільнення стало погіршення стану здоров'я.
По-перше, – вік. По-друге, стан здоров'я погіршився з червня. Написав рапорт, з вересня не працюю,
– говорить Калгушкін.
Що задекларував Калгушкін
- Головний військовий комісар задекларував 939 тисяч зарплати, 53 тисячі гривень пенсії і 15 тисяч гривень, отриманих в університеті внутрішніх справ.
- Готівкою Юрій Калгушкін зберігав 837 тисяч гривень.
- У розділі "авто" він вказав Toyota Land Cruiser Prado 150 за 474 тисячі гривень, який офіційно належить дружині.
- Подружжя Калгушкіних разом має житловий будинок в Харкові, 4 земельні ділянки в селах Мартове і Новий Мерчик, а також в Харкові і Дергачівському районі.