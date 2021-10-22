Юрій Калгушкін був військовим комісаром Харківської області понад 5 років. У кінці вересня він пішов на пенсію.

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Стан здоров'я погіршився

Колишньому військовому комісару цього року виповнилося 60 років. Причиною звільнення стало погіршення стану здоров'я.

По-перше, – вік. По-друге, стан здоров'я погіршився з червня. Написав рапорт, з вересня не працюю,

– говорить Калгушкін.

Зверніть увагу! Юрій Калгушкін став військовим комісаром Харківської області в 2016 році. До цього він був заступником військового комісара. За даними ЗМІ, виконувачем обов'язків військового комісара Харківщини обрали полковника Володимира Арапа. Раніше він очолював Шевченківський районний військовий комісаріат.

Що задекларував Калгушкін