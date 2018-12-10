Звільняють працівників, знищують документи: в МОЗ заявили про захоплення медуніверситету в Одесі

У понеділок, 10 грудня, невідомі особи силою захопили будівлю Одеського національного медичного університету та не пускають його працівників на робочі місця.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

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У заяві йдеться про те, що особи, які захопили навчальний заклад, звільняють працівників, передаючи відповідні накази через вхідні двері університету, а також знищують офіційну документацію ОНМедУ.

Визнаний МОЗ України в.о. ректора ОНМедУ Костянтин Аймедов повідомив, що прихильники екс-ректора Валерія Запорожана охороняють будівлю університету та блокують доступ до закладу.



В.о. ректора ОНМедУ Костянтин Аймедов

"МОЗ України вважає неприпустимими такі дії осіб, які діють фактично в інтересах екс-ректора, та закликає працівників не виконувати незаконні накази та розпорядження", – наголосили у повідомленні.



Екс-ректор Валерій Запорожан

Саме 10 грудня комісія Мін'юсту розглядає скаргу українського МОЗ щодо незаконної реєстрації Юрія Сухіна керівником університету. У Міністерстві охорони здоров'я не виключають, що ці події можуть бути пов'язаними.

Нагадаємо, 12 грудня Одеська міськрада поставить на голосування рішення, яке дозволить незаконно розпродати дві третини захищеного законом берегу Одеси. Йдеться про проект землеустрою щодо визначення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в Одесі.