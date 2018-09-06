19:34
6 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    24°C 19°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Звинувачена у домаганні Азія Ардженто заявила, що це її зґвалтував неповнолітній

1314 Читать новость на русском
Азія Ардженто (ліворуч), Джиммі Беннетт (праворуч)
Азія Ардженто (ліворуч), Джиммі Беннетт (праворуч)

Італійська акторка Азія Ардженто, яку звинувачують у розбещенні неповнолітнього актора Джиммі Беннетта, заявила, що підліток сам примусив її до сексу, а також вимагав у неї гроші.

Як відомо, Джиммі Беннет звинуватив акторку в домаганнях, коли йому було 17 років.

У відповідь зірка заявила, що ініціатива була від самого Беннетта. Про це повідомив її адвокат Марк Джей Хеллер.

Читайте також: Азію Ардженто звільнили з італійського "Х-фактора" після новини про розбещення неповнолітнього

За словами Азії, хлопець нібито примусив її до сексу, а після цього вимагав у неї гроші за своє мовчання.

Адвокат не заперечує переписку Ардженто, в якій вона описує секс з 17-річним Беннет. Але у ній акторка стверджувала, що "збуджений хлопчисько накинувся на неї".

"Я зайнялася з ним сексом, це було дуже дивно", – написала Ардженто.

Хеллер відзначив, що тоді Азія вирішила не подавати судовий позов на Беннетта за зґвалтування.

Крім того, захисник акторки прокоментував її про те, що у неї ніколи не було сексуальних стосунків з Беннетом. Він підкреслив, що одиничний випадок сексуального зв'язку не можна назвати сексуальними стосунками, пише TMZ.

За словами адвоката, Беннет вимагав гроші у Ардженто і її бойфренда – кухаря і телеведучого Ентоні Бурдена, погрожуючи надати історії розголосу. Бурден погодився заплатити хлопцю 380 тисяч доларів за мовчання і виплатив тільки 250 тисяч – Бурден вчинив самогубство на початку червня.

Захист Ардженто додав, що не збирається звертатися до суду з приводу інциденту.

Нагадаємо, в серпні The New York Times повідомляв, що Ардженто займалася сексом з 17-річним Беннеттом в 2013 році в Каліфорнії. Вік згоди в цьому штаті настає в 18 років.

При цьому Ардженто стала однією з перших актрис, які розповіли про зґвалтування голлівудським продюсером Гарві Вайнштейном.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гендерна рівність: чи існує вона в Україні та для чого вона потрібна
сьогодні, 19:01 Гендерна рівність: чи існує вона в Україні та для чого вона потрібна
Євгенія Мазур
Отруєння Скрипалів: чи виграє Британія дипломатичний бій проти Росії?
сьогодні, 18:03 Отруєння Скрипалів: чи виграє Британія дипломатичний бій проти Росії?
Олександра Кравчук
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
сьогодні, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
сьогодні, 17:00 Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
Альфред Кох
Заборона авто на єврономерах: як українці ставляться до такого розвитку подій
сьогодні, 16:40 Заборона авто на єврономерах: як українці ставляться до такого розвитку подій
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук