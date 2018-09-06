Звинувачена у домаганні Азія Ардженто заявила, що це її зґвалтував неповнолітній

Італійська акторка Азія Ардженто, яку звинувачують у розбещенні неповнолітнього актора Джиммі Беннетта, заявила, що підліток сам примусив її до сексу, а також вимагав у неї гроші.

Як відомо, Джиммі Беннет звинуватив акторку в домаганнях, коли йому було 17 років.

У відповідь зірка заявила, що ініціатива була від самого Беннетта. Про це повідомив її адвокат Марк Джей Хеллер.

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За словами Азії, хлопець нібито примусив її до сексу, а після цього вимагав у неї гроші за своє мовчання.

Адвокат не заперечує переписку Ардженто, в якій вона описує секс з 17-річним Беннет. Але у ній акторка стверджувала, що "збуджений хлопчисько накинувся на неї".

"Я зайнялася з ним сексом, це було дуже дивно", – написала Ардженто.

Хеллер відзначив, що тоді Азія вирішила не подавати судовий позов на Беннетта за зґвалтування.

Крім того, захисник акторки прокоментував її про те, що у неї ніколи не було сексуальних стосунків з Беннетом. Він підкреслив, що одиничний випадок сексуального зв'язку не можна назвати сексуальними стосунками, пише TMZ.

За словами адвоката, Беннет вимагав гроші у Ардженто і її бойфренда – кухаря і телеведучого Ентоні Бурдена, погрожуючи надати історії розголосу. Бурден погодився заплатити хлопцю 380 тисяч доларів за мовчання і виплатив тільки 250 тисяч – Бурден вчинив самогубство на початку червня.

Захист Ардженто додав, що не збирається звертатися до суду з приводу інциденту.

Нагадаємо, в серпні The New York Times повідомляв, що Ардженто займалася сексом з 17-річним Беннеттом в 2013 році в Каліфорнії. Вік згоди в цьому штаті настає в 18 років.



При цьому Ардженто стала однією з перших актрис, які розповіли про зґвалтування голлівудським продюсером Гарві Вайнштейном.