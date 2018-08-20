Звинувачений у домаганнях Ед Вествік повертається в кіно

Голлівудський кіноактор та зірка серіалу "Пліткарка" Ед Вествік повертається до знімального процесу в кінематограф. Після розслідування секс-скандалу, у який потрапив актор, з нього зняли усі обвинувачення.

Про це повідомляють на TMZ.

Днями кінозірку побачили на вулуцях Каліфорнії, де й запитали Еда, чи правда, що він повертається в кіно, він відповів ствердно: "Я радий, що все вирішилося і всі правильно усе зрозуміли. Дуже скоро я повернуся до роботи".

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Варто додати, що близько місяця тому адвокат Вествіка Блер Берк повідомляла про зняття всіх обвинувачень з актора через недостатню кількість доказів.

Допис, поширений Ed Westwick (@edwestwick) 16 Жов 2017 р. о 1:07 PDT

"З самого початку все було ясно, кожна із заяв цих жінок була абсолютною брехнею. Шкода, що є ті, хто повірив в це, і що треба було 8 місяців, щоб репутація Еда була очищена від усіх цих звинувачень. Я сподіваюся, що ті, хто зробив настільки швидкі висновки, нічого не знаючи про чимало доказів невинності в цій справі, будуть думати наступного разу, перш ніж публічно звинувачувати когось", – заявляла Берк.

Нагадаємо, що актора Еда Вествіка у листопаді минулого року звинувачувало у сексуальних домаганнях четверо жінок: Крістіна Коен, Орелі Вінн, Рейчел Ек і Хейлі Фрідман. На всі гучні заяви актор заперечував, але з березня 2018 року він перебував під слідством.