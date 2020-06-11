"Слуги народу" написали постанову про визнання роботи Національного банку України за останні 6 років – незадовільною. Почалось це буквально на наступний день після того, як Україна підписала меморандум з МВФ, пообіцявши гарантувати незалежність і недоторканість. Автори постанови звинувачують керівництво НБУ в створенні фінансової піраміди державних боргових зобов’язань.

Це той випадок, коли на "біле" кажуть "чорне". Була абсолютно правильна політика причому не НБУ, а Міністерства фінансів. Про це у прямому ефірі на 24 каналі заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Він пояснив, що, по-перше, вони зробили запозичення гривні вдвічі дешевше. По-друге, які зазвичай ознаки піраміди? Постійно запозичуєте дорожче. Була ж прямо протилежна ситуація – Україна постійно позичала дешевше.

По-третє, боргове навантаження збільшується, а в нас зменшувалася. Плюс вартість цього боргу була постійно дешевша. Там не було жодної піраміди, там була антипіраміда,

– розповів Сергій Фурса.

Інвестиційний банкір повідомив, що Нацбанк підняв облікову ставку, коли боровся з інфляцією. Бо саме таке головне завдання Національного банку прописано в законі. Вони дійсно її побороли, бо в Україні найнижча інфляція за останній роки – 2%.

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"Вони зробили свою роботу і зробили її чудово. Ще й плюс паралельно знизили зараз облікову ставку, бо робота була виконана й економічні обставини дозволяли її зменшити", – додав Фурса.