Звинуватили у брехні та не викликали швидку: шокуючий скандал в центрі реабілітації дітей

Персонал Одеського центру реабілітації дітей ігнорував скарги 14-річної підопічної на погане самопочуття. Швидка приїхала аж після того, як втрутилася матір і місцеві активісти. Дівчинку госпіталізували з підозрою на внутрішню кровотечу.

Згодом з’ясувалося, що вона випадково з’їла засіб для миття посуду. А коли їй стало погано, працівники центру вирішили, що дитина симулює. Відтак, не зважали на всі її прохання про допомогу. Більше того, почали погрожувати їй та іншим підопічним, які просили викликати для неї швидку.

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На ранок в лікарні дівчинці стало гірше. Тож з інфекційного відділення її перевели у хірургію. А нині, взагалі, розв'язують питання про транспортування в інший медичний заклад.

Дівчинка розповідала, що в центрі її били. А зараз ми знаходимося в Хмельницькому відділку поліції міста Одеси. Матір пише заяву і буде брати направлення. На жаль, поліція дуже довго тягне, не хоче давати направлення. Ми тут вже дуже довго сидимо й сьогодні можемо не встигнути,

– заявила місцева активістка Зоя Мельник.

Мати чотирнадцятилітньої, разом з активістами у відділку поліції. Пише заяву щодо неправомірності дій працівників центру соціально-психологічної реабілітації.