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      Звірі в погонах: суд відпустив поліцейських, які шантажували та били людей у метро Харкова

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      Побиття у метро Харкова
      Побиття у метро Харкова / Screenshot

      Два місяці тому в Харкові сталася жахлива історія. Прокуратура та Департамент внутрішньої безпеки поліції затримали шістьох поліцейських, які займалися катуванням та вимаганням хабарів на одній зі станцій харківського метро.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

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      Він нагадав, що тоді прокурори оприлюднили відео з камери спостереження на якому видно, як поліцейські б’ють і знущаються над громадянами, вимагають хабарі і погрожують штрафами. 

      Відео побиття поліцейськими у харківському метро

      За словами журналіста, в жовтні цю банду перевертнів затримали, а прокурори заявили, що цим копам світить до десяти років тюрми. Суд вирішив всіх їх заарештувати і відправити до СІЗО на період слідства. Чотирьох з шести поліціянтів одразу звільнили з органів.

      Але пройшло якихось два місяці, пристрасті навколо цієї історії вляглися і заарештовані перевертні вийшли на волю. Суд відпустив їх під заставу в 140 тисяч гривень з кожного, яка і була внесена невідомими благодійниками. Більше того, один із поліцейських навіть подав позов щодо незаконності свого звільнення через цю історію і хоче поновитися на посаді. А також, як завжди буває в таких випадках, ще й вимагає виплатити йому зарплатню за час звільнення,
      – зазначив Гнап.

      Проте журналіст майже не сумнівається в тому, що екс-поліцейському це вдасться, і що "оновлений переатестований суд стане на його бік". "А відтак, не варто дивуватись, що такі випадки продовжуватимуться", – додав Гнап.

      Відео повного відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 31 грудня 2018

       

      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Відеоблоги Новини Харкова Судді
      Джерело: 24 канал
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