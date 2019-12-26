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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Звіробій прийшла на допит до ДБР у футболці на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета

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      Маруся Звіробій перед допитом у ДБР / Фото Андрія Костюка (24 канал)

      Волонтерка Маруся Звіробій (Олена Самбул) прийшла 26 грудня на допит до Держбюро розслідувань. Туди її викликали як свідка у справі про погрози Президенту України Володимиру Зеленському. Проте Звіробій припускає, що її статус у справі зі свідка можуть змінити на статус підозрюваної.

      Прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова 3 грудня заявляла, що процесуальний статус свідка у Звіробій буде до того часу, поки "процесуальний керівник підпише підозру".

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      "Зараз я тут стою як свідок. Перекваліфіковується в нашій країні ця справа на підозрюваного протягом кількох секунд. В мене є претензії до товариша Труби щодо того, як він дурить суддів. Тому що якщо центральний апарат ДБР займається моєю справою, це означає, що виклик, ухвала мала би бути підписана Шевченківським судом. А вона чомусь підписана Печерським судом", – розповіла Звіробій журналістам перед допитом.

      Вона наголосила, що планує не тільки захищатися, а й нападати.

      Щоб нападати, нам потрібні єдність, трішки відставити свята і зайнятися своїми побратимами, чим я сьогодні і займатимусь (показала футболку з написом "Не вірю" та підозрюваними у справі Шеремета, – 24 канал). Тому свободу українським заручникам від української Феміди,
      – сказала волонтерка.

      Дізнайтеся більше про Марусю Звіробій

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      Дивіться відео 24 каналу з коментарем Марусі Звіробій перед допитом у ДБР:

      Чому Звіробій викликали на допит

      ДБР розслідує справу проти народної депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини через гучні висловлювання про Президента України Володимира Зеленського. Звіробій – свідок у цій справі.

      Справу розслідують як посягання на життя державного діяча, а також можливі дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення держвлади.

      Причиною для відкриття справи стало спільне емоційне відео Федини та Звіробій, записане після жовтневого візиту Зеленського до ветеранів-добровольців у Золотому. Там у президента і бійців виникла надемоційна розмова, в якій Зеленський закликав ветеранів не заважати процесу розведення військ та прибрати зброю.

      Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли, – зверталися до президента Федина та Звіробій.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Маруся Звіробій Державне бюро розслідувань Розслідування Володимир Зеленський Волонтери
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