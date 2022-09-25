Про це після окупації Козачої Лопані дізналися росіяни. Вони 5 квітня прийшли з автоматами та вимагали здати ексвійськового, а у відповідь на відмову забрали старшого сина. Про це Юлія розповіла 24 каналу.

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"Зайшли з автоматами в руках, одразу спитали, де ти ховаєш чоловіка"

Росіяни пообіцяли відпустити хлопця лише тоді, коли до комендатури прийде колишній військовослужбовець. Ба більше, пригрозили повернутися, якщо його не знайдуть. А щоб інформація не ширилася між людьми – забрали телефони.

Як повідомила жінка, вона навіть не знала на той момент, де знаходиться коханий. Однак через 3 дні сусід сім'ї, який сам повернувся з підвалу, розповів, що 46-річний Андрій уже був у катівні росіян. За його словами, чоловіка побили настільки сильно, що його ледь можливо було впізнати.

Він був повністю побитий, обличчя на ньому не було видно. Йому навіть не закривали очі, тому що там нічого було закривати. У нього був 200 на 220 тиск, уже навіть висунутий язик. Думали, що він помирає. Син теж все це бачив,

– розповіла жінка.

Згодом в інших катівнях ексвійськового бачили односельчани. Юлія намагалася відшукати чоловіка, однак її до Андрія не пускали та не погоджувалися випустити того з "підвалів". І якщо сина Юлії відпустили через 11 днів, то щодо чоловіка лише "годували" обіцянками, що скоро відпустять.

У травні через знайомих ексвійськовослужбовець зміг передати "Великий привіт" найближчим, чим дав знати, що живий. Проте з травня про Андрія звістки більше не надходили.

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На Харківщині було багато катівень

Станом на 24 вересня правоохоронцям відомо як мінімум про 18 катівень в області. Так, окрім Козачої Лопані, росіяни знущалися над українцями у Балаклії, Куп'янську, Ізюмі, Вовчанську тощо.

Місця, де утримували полонених, росіяни заповнювали максимальною кількістю цивільного населення.

Вони займали приміщення будівель поліції, де були розташовані ізолятори тимчасового утримання, які у час війни не використовувалися, однак росіяни знайшли для них застосування,

– відзначили в поліції.

Як розповів начальник слідчого управляння поліції Харківщини Сергій Болвінов, росіяни застосовували звірства щодо наших людей, часто використовували напругу для катування, прив'язуючи дроти до пальців рук. Тих же, хто помирав внаслідок тортур, видавали родичам у закритій труні та забороняли попрощатися та провести відповідні процедури поховання.

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