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      Звіт Джуліані про візит до України: Порошенко особисто просив ГПУ загальмувати справу Burisma

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      Руді Джуліані – адвокат Дональда Трампа і колишній мер Нью-Йорка / АР

      Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував раніше анонсований звіт про свою поїздку до Європи. У звіті чимало тем стосувалися України – наприклад, щоб закрити справу проти Burisma, Порошенко особисто тиснув на ГПУ, а Шокіна звільнили, щоб отримати від США мільярд доларів допомоги.

      Руді Джуліані написав у твіттері, що має свідків та документи, які "розкривають правду про імпічмент” Дональда Трампа: мовляв, американський президент не порушував законів. А от корупція у США в 2016 році "була настільки масштабною, що Трамп змушений був просити про американо-українське розслідування".

      Нагадаємо: Більше інформації, ніж можна уявити: Джуліані доповів Трампу про поїздку в Україну

      Також у твіттері Джуліані опублікував фрагменти документального фільму від One America News Network, лейтмотив якої: імпічмент Трампу – це окозамилювання, аби приховати намагання демократів не допустити перемоги Трампа на виборах президента США у 2016 році.

      Вимагання, хабарництво і відмивання грошей виходять за рамки Байдена. Національний комітет Демократичної партії змовився з Україною, аби знищити кандидата Трампа,
      – написав Джуліані.

      Головні тези доповіді Джуліані, які стосуються України

      Шокіна звільнили через погрози не дати мільярд доларів Україні

      У Віктора Шокіна, колишнього очільника ГПУ, начебто є докази, що підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і родиною Байденів. 

      Ще ж і надто, Шокіна звільнили з прокуратури, бо Байден "погрожував затримати мільярд доларів життєво необхідної допомоги США" для України.

      Джуліані каже, що Шокіна "двічі отруїли, довели мало не до смерті – в Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів".

      Йованович не давала українським свідкам у справі Burisma візи до США

      Джуліані пише: ще один український колишній генпрокурор Юрій Луценко стверджує, що Йованович "відмовляла у візах свідкам, які могли довести корупцію Байдена і демократів".

      "Документи чітко підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байденами", – висунув звинувачення Джуліані.

      Порошенко особисто просив ГПУ пригальмувати справу Burisma

      Джо Байден, коли займав пост віцепрезидента США, стверджує Джуліані, спеціально ввів свого сина Гантера до керівництва Burisma, щоб "захистити її" від претензій влади.

      Шокін дасть свідчення і надасть докази того, що Байден вчинив злочин – відмивання 3 мільйонів доларів. Він дасть свідчення, що президент Порошенко, неодноразово заходячи в його кабінет, просив пригальмувати справу Burisma і Байдена,
      – говорить в одному із відео Джуліані.

      Нагадаємо, у середу, 4 грудня, Джуліані зустрівся в Будапешті з колишнім генпрокурором України Луценком.

      У четвер, 5 грудня, адвокат Трампа вже в Києві зустрівся з іншим українським ексгенпрокурором Шокіним.

      Джуліані робив це для того, аби надати прихильникам Трампа нові докази проти імпічменту.

      Імпічмент Трампу й Україна: головне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. 
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови (повний текст українською мовою у перекладі 24 каналу – читайте тут). Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Конгресі оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп Імпічмент Трампа Петро Порошенко Юрій Луценко Віктор Шокін Burisma Джозеф Байден Скандал
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