Звіт НАБУ: міжнародні експерти прокоментували ефективність роботи органу

НАБУ прозвітувало про три роки роботи, також міжнародні експерти представили звіт ефективності органу. Надали відомству 47 рекомендацій, але водночас похвалили за незалежність.

Роботу Антикорупційного бюро мають оцінити аудитори, призначені радою, кабміном і президентом. Останній свого ще навіть не запропонував, а у громадськості є питання до об'єктивності держаного аудиту.

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Це основний меседж звіту міжнародних експертів США та ЄС про ефективність роботи НАБУ. Вони, мовляв, бачили спроби тиску політиків на орган. Найбільше таких було минулого року. Однак переконують, в бюро ці спроби втручання відбили. В НАБУ сьогодні працює професійна, енергійна, віддана справі команда, але повноцінно оцінити ефективність до винесення обвинувальних вироків судами зараз неможливо. Такі може забезпечити лише новий спеціалізований суд.



Водночас, експерти радять бюро активніше співпрацювати з Нацагентством з протидії корупції та спецпрокуратурою. А от законодавцям вкотре пропонують дати автономну прослушку для НАБУ. До того ж навіть вони гостро критикують скандальні поправки депутата Лозового до КПК, які заважають роботі Антикорупційного бюро.

Цей звіт провідних світових антикорупціонерів юридичної сили не має. Однак, він допоможе зберегти незалежність НАБУ. Хитрість полягає в тому, що тепер, внутрішні аудитори бюро, навіть, якщо дуже захочуть, не можуть написати у своєму звіті категорично протилежне.



Нагадаю, негативний висновок аудиторів НАБУ дає змогу звільнити директора відомства. Аби зробити НАБУ політично залежним, влада протягом 2 років намагалась призначити підконтрольного оцінювача НАБУ від парламенту, але громадськість активно цьому протистояла. Кабмін призначив від себе правозахисника Миколу Буроменського минулого року. А кілька днів тому парламент таки делегував від себе перевіряти НАБУ правозахисника Володимира Василенка. Попри застереження громадськості про його співпрацю з радикальною партією. Сам Василенко переконує, що незалежний.



Володимир Василенко

Свого представника в аудиторську комісію має делегувати ще президент України. Подейкують, що він обере когось з авторитетних міжнародних антикорупціонерів, яких раніше західні партнери рекомендували нам.