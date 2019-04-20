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      Звіт прокурора Мюллера: як і чому республіканці США посварилися через Україну

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      Дональд Трамп, президент США
      Дональд Трамп, президент США / Getty Images

      З офіційної програми "Республіканської партії" США у 2016 році перед президентськими виборами зникла фраза про "надання Україні летальної зброї". Це викликало скандал серед республіканців, адже вони не розуміли, як таке могло статися. Відповідь – у звіті прокурора Мюллера, оприлюдненому 18 квітня 2019 року.

      У звіті Роберта Мюллера – спецпрокурора, який розслідував російське втручання у вибори в США – 450 сторінок.  З них приблизно 20 присвячено Україні. Є там також інформація про те, як з офіційної програми "Республіканської партії" США зникла фраза про "надання Україні летальної зброї".

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      Коли цей факт виявили, серед республіканців розгорівся скандал – між командою Трампа і членами Комітету з питань формування програми.

      У чому суть сварки республіканців через Україну? 

      • Між республіканцями була домовленість: зміни у програму вносять лише у тому випадку, якщо текст "категорично суперечить поглядам Трампа".

      • Радник штабу Трампа з нацбезпеки Джефрі Гордон зазначив, що 31 березня 2016 року він особисто чув, як Трамп сказав: "Відповідальними за допомогу Україні повинні бути європейці. Відносини між США та Росією треба покращити. Через цей регіон (Україну – 24 канал) Третю світову починати не варто".

      • Однак інші члени команди Трампа завили, що не чули від кандидата таких слів.

      Мюллер
      Роберт Мюллер у своєму звіті 20 сторінок присвятив питанням, пов'язаним з Україною

      Прокурор розпитав Дональда Трампа і з цього приводу. Трамп цього епізоду зауважив: "Я не пам'ятаю, щоб був залучений до процесу зміни тексту програми "Республіканської партії".

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      У результаті замість слів про "летальну зброю" офіційний документ містив формулювання про "відповідну допомогу" Україні. Але в 2018 році адміністрація Трампа таки надала Україні летальну зброю.

      До слова, рейтинг Дональда Трампа, попри позитивний в цілому звіт прокурора Роберта Мюллера, протягом кількох днів, з 15 до 20 квітня, впав ще на 3% і зупинився на позначці у 37%.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Дональд Трамп Зброя Новини США
      Джерело: 24 канал
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