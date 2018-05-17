Звіт українських компаній перед суспільством: збірка "Практики КСВ-2017"

16 травня 2018 року Центр "Розвиток КСВ" за підтримки компанії EY та Платформи зростання української економіки презентував збірку кращих практик з корпоративної соціальної відповідальності українських компаній, впроваджених у 2017 році.

"Практики КСВ-2017" – публікація, що містить кейси з просування компаніями Цілей сталого розвитку, була підготовлена в рамках Конкурсу кейсів з КСВ. У ній представлені соціальні проекти таких компаній, як: Deloitte, "Монсанто", "Фармак", Watsons, Eleks, Syngenta, "1+1", "Енергоатом", LOREAL Україна, "Кредобанк", "МХП", "Нова пошта", CRH, DEC, Nestle, "Ашан Україна", "Кока-Кола Беверіджіз Україна", "Концерн Галнафтогаз", "Небесна криниця", "Астарта", AEQUO, оператор державних лотерей "М.С.Л.", "ДТЕК", UKRSIBBANK BNP Paribas Group, "Креді Агріколь Банк", "Інтекресі Бейс", "Прикарпаттяобленерго", "Правовий Альянс".

Оператор державних лотерей "М.С.Л." представив кейс "Лотереї – джерело розвитку культури у цивілізованих країнах", присвячений підтримці та розвитку Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість". Нагадаємо, що "М.С.Л." з 2000 року потужно підтримує цей культурний захід: компанія є офіційним партнером та спонсором Гран-прі кінофестивалю.

Директор з маркетингу оператора державних лотерей "М.С.Л." Павло Вайсеро у передмові до публікації кейсу підкреслив: "Українське кіно живе та твориться саме зараз. Сподіваюсь, до майбутніх міжнародних перемог вітчизняних кінематографістів буде причетна й наша компанія. Адже нагадаю, що лотерейний бізнес в усьому світі традиційно співпрацює з кіновиробництвом. По суті, лотерейна діяльність має на меті перерозподіл коштів від суспільства в соціальні напрямки та до державного бюджету. На жаль, в Україні так не відбувається. Тому компанія "М.С.Л." узяла на себе відповідальність самостійно займатись цими питаннями".

Генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі у свою чергу зазначив: "Підтримка кінематографа лотерейним бізнесом є поширеним і загальноприйнятим явищем у розвинутих країнах світу, чого потребує і Україна. Це дуже важливо.

Як відомо, у Британії 90% фінансування кіновиробництва йде за рахунок лотерей, але вони це роблять за рахунок сплати податків. Це абсолютна система, яка прийнята у більшості країн світу, де лотереї дуже активно беруть участь у кінопроцесі. І ви побачите у нас на кінофестивалі, що дійсно немає жодної британської картини, щоб не було логотипу, що фільм зроблено за підтримки лотереї Британії.

Ще 10 років тому компанія "М.С.Л." була ініціатором пропозиції до українського уряду про фінансування кінематографу, як це є у Британії та в інших багатьох країнах. З "М.С.Л." ми працюємо з 2000 року і це наш надійний партнер, мабуть, самий багаторічний".

Нагадаємо, що у 2017 році компанія "М.С.Л." посилила співпрацю з КМКФ "Молодість" у декількох напрямках: було ініційовано міжнародний кіноконкурс однохвилинного відео "Молодість - безпрограшна лотерея", започатковано спонсорство головного призу Національного конкурсу дебютних українських короткометражних стрічок у рамках КМКФ "Молодість" і проведено безкоштовні майстер-класи для кінематографістів-початківців.