Чим уряд займався у 2018 році: Гройсман озвучив головні економічні підсумки

Під час засідання Кабінету міністрів 13 лютого презентували звіт роботи уряду за рік – прем'єр-міністр України Володимир Гройсман озвучив "гучні" цифри та проаналізував головні економічні показники.

Цей рік уряд розпочав зі збалансованим, вчасно ухваленим бюджетом і максимальним за останні 5 років обсягом золотовалютних резервів, заявив прем'єр на початку засідання, що відбулось 13 лютого.

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Гройсман відразу назвав перший пріорітет роботи уряду – економічне зростання, зазначивши, що ВВП зріс не менше, ніж на 3,2%. При цьому інфляція уповільнилась до 9,8%, а ріст капітальних інвестицій склав майже 20%.

Це оптимістичний показник, який передбачає стабільність національної валюти і цін у наступному році,

– вважає Гройсман.

За 2018 рік Україна отримала понад 53 мільярди виручки від експорту товарів, при цьому доля ЄС в загальному обсязі зовнішньої торгівлі становить 43%. Окрім того, Україна розширила режими вільної торгівлі з Канадою, Ізраїлем та іншими країнами.

"Міністерство економічного розвитку і низка інституцій підтримують українських виробників і працюють над тим, що відкривати нові ринки", – пояснив прем'єр.

Згадав прем'єр і про Державну фіскальну службу – каже? що завдяки реформі митні платежі збільшились на 53,2 мільярда гривень.

Понад 3 роки Україна не імпортує російський газ.

В Україні є достатньо резервів для того, щоб повністю забезпечити себе газом,

– наголосив Гройсман.

У Кабміні також додають, що імпорт газу в Україну постіqно скорочується. При цьому завдяки технології ефективного споживання за рік зменшили споживання газу із понад 14 мільярдів метрів кубічних до 10,6 мільярда. Окрім того, розпочав роботу фонд енергоефективності, обсяг фінансування якого становить 1,5 мільярда гривень з державного бюджету та близько 100 мільйонів євро від Євросоюзу.

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За 2018 рік відремонтували 3800 кілометрів автошляхів, зокрема – у складі міжнародних транспортних коридорів. Гройсман зазначає, що це найбільший показник за останні 14 років. Щодо розбудови транспортної інфраструктури – у 2018 році залізниця ввела в експлуатацію 3,5 тисячі нових вантажних вагонів. Пасажиропотік аеропортів зріс до 20 мільйонів пасажирів.

Цього року Україна зібрала рекордний врожай – 70 мільйонів тонн, звідси майже – 40% валютної виручки країни.

"Програма оновлення сількогосподарської техніки продовжується", – додав глава уряду.

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Доходи від оренди держмайна збільшилися на 37%, платежі держкомпаній до бюджету зросли у 1,6 разів. Говорили і про децентралізацію – 68% населення України жие в об'єднананих територіальних громадах. За рік держава вклала в розвиток регіонів понад 37 мільярдів гривень.

Сфери інвестування – дороги, соціально-економічний розвиток територій, проекти Фонду регіонального розвитку, місцева медицина, інфраструктура громад, АПК і Нова українська школа,

– зауважив Гройсман.

Також прем'єр стверджує, що мінімальна зарплата зросла втричі: з 1378 до 4173 гривень. При цьому середня зарплата у 2018 році зросла у 1,9 рази – з 4686 гривень до 8865 гривень. При цьому середній розмір пенсії зріс у 1,5 рази.

З 1 вересня 2018 року працює програма "Пакунок Маляти" – і вже понад 100 тисяч родин отримали допомогу. Окрім того, придбали або побудовали 70 приміщень для дитячих будинків сімейного типу та 829 квартир для забезпечення житлом дітей-сиріт.

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Медична реформа – декларації із лікарями підписали понад 25 мільйонів українців. При цьому Гройсман зазначив, що від початку програми кількість найменувань "доступних ліків" зросла у 1,7 разів, повністю безоплатних – у 2,6 разів.

Обговорили під час звіту і успіхи "Нової української школи" – заявляють, що близько 448,6 тисяч першокласників навчаються за новими стандартами. Гройсман додав. що для 1368 шкіл закупили майже 20,6 тисячі комп’ютерів та мультимедійного обладнання.

Мільярд гривень скерували на розвиток українського кіно: завершилась робота над 49 фільмами, із них 22 – у прокаті, ще 65 договорів підписали на виробництво нових стрічок.

Корисно "втратили" у 2018 і боржники аліментів завдяки Єдиному реєстру – із них стягнули вже 4,6 мільярдів гривень на користь 555 тисяч дітей. Тепер на боржників чекають нові законодавчі обмеження, зокрема – праві виїзду за кордон, керування авто, користування зброєю та полювання.

Гройсман наголошує – курс України на членство в НАТО закріплено в Конституції. За словаи міністра, близько 60% підрозділів Генштабу ЗСУ реорганізували, на 20% збільшили інтенсивність бойової підготовки Збройних сил України. На оборонний комплекс виділили 3 мільярди гривень.

"Реалізовали проекти "Вільха", "Нептун", "БТР-3", "БТР-4". Армія отримала 8 тисяч одиниць нової та модернізованої військової техніки", – зазначив прем'єр.

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Згадав він і про створене Міністерство у справах ветеранів. Гройсман повідомив, що військові ЗСУ, ДСНС та Нацгвардії отримали близько 3,2 тисячі квартир. Визволеним із полону українцям, сім'ям політичних в'язнів, та захоплених українських моряків виплатили 17,2 мільйона гривень.

Кабінет міністрів України затвердив звіт про результати своєї роботи в 2018 році й направить його до Верховної Ради. Відповідно до регламенту ВР, Кабмін подає до парламенту звіт про свою діяльність у 45-денний термін після завершення календарного року.



Після заслуховування звіту депутати його обговорюють й ухвалюють постанову. Якщо роботу уряду визнають незадовільною, Верховна Рада може ухвалити резолюцію про недовіру Кабміну.