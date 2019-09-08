Зворушливе повернення полонених, моторошне ДТП з дітьми та невдала втеча в'язнів – відео тижня

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Довгоочікуване повернення полонених в Україну

Нарешті це сталося: сьомого вересня усі 24 затриманих моряки та ще 11 українських політв'язнів повернулись з Росії додому. Серед тих, кого віддала Москва: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Едем Бекіров та інші. Обмін був 35 на 35.

Більше фото з зустрічі полонених з рідними можна подивитися за посиланням.

Близько 12:00 український і російський літаки з ув’язненими одночасно вилетіли в напрямку Києва і Москви. До Росії повернулися, зокрема, Володимир Цемах, який є свідком у справі про збиття малазійського боїнга та пропагандист Кирило Вишинський. Щоправда, їх зустріч відбувалася без рідних, без президента і майже без преси.

Дивіться відео: як зустрічали полонених в Україні їх рідні та близькі

Жахливе ДТП з дітьми на Львівщині

4 вересня на трасі Київ – Чоп поблизу села Дідилів Львівської області зіткнулися легковик, мікроавтобус та пасажирський автобус, у якому перебували 49 дітей та 2 дорослих.

Чому сталося ДТП? Виявилося, що водій автомобіля Mercedes Vito, 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом Neoplan та автомобілем Volkswagen Jetta. Загалом, 12 дітей віком 10-12 років та обох водіїв автобуса госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Дивіться відео з місця ДТП з дітьми на Львівщині

Невдала втеча в'язнів на Львівщині

Поліцейські затримали двох втікачів з Миколаївської виправної колонії у Львівській області – Віталія Буртовенка та Павла Дмитрука. В момент затримання зловмисники почали опиратися, один із них вихопив ніж та вдарив ножем поліцейського у ліву сторону грудей.

За що їх було засуджено? 20-річного киянина Віталія було засуджено до п'яти років колонії за насильницьке задоволення статевої пристрасті, а 27-річного житомирянина Павла – за зберігання наркотиків на 3,5 роки. Наразі їм загрожує додатковий термін від п'яти до восьми років.

Дивіться відео про втечу двох в'язнів на Львівщині

Підпал авто невістки Гонтарєвої

Що відомо? Невідомі вночі 5 вересня просто у центрі Києва підпалили автомобіль невістки колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Авто вигоріло вщент, його попередньо облили бензином і підпалили. Охоронець розповів, що авто перебувало на приватній стоянці, однак камери відеоспостереження не записали момент підпалу.

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Він також підтвердив, що усі знали, чия це була машина, тож підпал, ймовірно, був спланований. Авто було зареєстроване на її невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарєва. Сама ж ексочільниця НБУ стверджує, що нещодавня аварія у Лондоні, де її збив автомобіль, і підпал авто її невістки, є справою одних рук.

Дивіться відео: що відомо про підпал авто невістки Гонтарєвої

На Рівненщині знайшли рештки жінки, що жила 6 тисяч років тому

Скелет жінки виявили на території давньоруського городища, де колись було поселення людей. Решткам людини, що знайшли в селищі Гоща, орієнтовно шість тисяч років.

Археологи переконані, що ця людина була похована під час ритуалу. Про це свідчить розташування кісток. Адже тисячі років тому людей хоронили біля поселень, розпалювали вогнище, а коли воно вигоряло, на його місце клали померлого.

Дивіться відео: як виявили рештки жінки, що жила 6 тисяч років тому