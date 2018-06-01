Звук може допомогти хакерам вивести з ладу жорсткий диск: пояснення науковців

Дослідники із Мічиганського та Чжецзянського університетів виявили доволі незвичний спосіб хакерської атаки на жорсткий диск комп'ютера. Фахівці повідомили, що зловмисники можуть знищити чужі дані за допомогою звуку.

Про це повідомляє Digital Trends.

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За даними авторів дослідження, звукові хвилі певної частоти при програванні через динаміки комп'ютера або ноутбука наносять фізичну шкоду жорсткому диску і можуть привести до втрати даних. Файлу, який містить такі звуки, достатньо 12 секунд відтворення, щоб викликати помилки в роботі HDD. При більш тривалому впливі можна і зовсім позбавити його можливості записувати інформацію. Зловмисники можуть використовувати такий метод при атаці на комп'ютери, медичне обладнання та системи спостереження, які працюють з магнітними накопичувачами.

Щоб зусилля хакерів увінчалися успіхом, необхідно, аби акустичні коливання були досить сильними, а саму атаку було б важко виявити або зупинити. Згідно з висновками авторів дослідження, магнітна головка жорсткого диска може зруйнуватися, якщо на неї впливають звукові вібрації. Наслідком цього можуть стати перебої в роботі програм і операційної системи.

На щастя, більшість сучасних ноутбуків і десктопів працюють з твердотільними накопичувачами, а тому невразливі до впливів подібного типу. Але в групу ризику все ще потрапляють лікарні і центри обробки даних, які як і раніше використовують в роботі магнітні диски. Для запобігання можливій ​​атаці вчені рекомендують використовувати датчики, здатні вловити небезпечні звукові хвилі.

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