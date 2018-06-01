17:46
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
21°C 11°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    21°C 15°C
  • понеділок
    26°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Куди
ЦРУ
09:14, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Звук може допомогти хакерам вивести з ладу жорсткий диск: пояснення науковців

294 Читать новость на русском
Звук може допомогти хакерам вивести з ладу жорсткий диск
Звук може допомогти хакерам вивести з ладу жорсткий диск / affordable-pcrepair

Дослідники із Мічиганського та Чжецзянського університетів виявили доволі незвичний спосіб хакерської атаки на жорсткий диск комп'ютера. Фахівці повідомили, що зловмисники можуть знищити чужі дані за допомогою звуку.

Про це повідомляє Digital Trends.

Читайте також: Експерти виявили в EOS ще одну критичну уразливість

За даними авторів дослідження, звукові хвилі певної частоти при програванні через динаміки комп'ютера або ноутбука наносять фізичну шкоду жорсткому диску і можуть привести до втрати даних. Файлу, який містить такі звуки, достатньо 12 секунд відтворення, щоб викликати помилки в роботі HDD. При більш тривалому впливі можна і зовсім позбавити його можливості записувати інформацію. Зловмисники можуть використовувати такий метод при атаці на комп'ютери, медичне обладнання та системи спостереження, які працюють з магнітними накопичувачами.

Щоб зусилля хакерів увінчалися успіхом, необхідно, аби акустичні коливання були досить сильними, а саму атаку було б важко виявити або зупинити. Згідно з висновками авторів дослідження, магнітна головка жорсткого диска може зруйнуватися, якщо на неї впливають звукові вібрації. Наслідком цього можуть стати перебої в роботі програм і операційної системи.

На щастя, більшість сучасних ноутбуків і десктопів працюють з твердотільними накопичувачами, а тому невразливі до впливів подібного типу. Але в групу ризику все ще потрапляють лікарні і центри обробки даних, які як і раніше використовують в роботі магнітні диски. Для запобігання можливій ​​атаці вчені рекомендують використовувати датчики, здатні вловити небезпечні звукові хвилі.

Читайте також: Як захиститися від кібератаки угруповання Fancy Bear: поради від ФБР

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ґаджети хакери Хакерська атака Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук