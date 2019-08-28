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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Звук наближався, став чітким і виразним, – постраждала про хвилини перед обвалом у Дрогобичі

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      Постраждала від обвалу будинку у Дрогобичі
      Постраждала від обвалу будинку у Дрогобичі / 24 канал

      Вночі з 27 на 28 серпня у Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового будинку. Рятувальники продовжують активно шукати людей, які могли залишитися під завалинами. Версію про вибух газу відкинули, тепер вважають це зсувом будинку. Місцеві мешканці зізнаються, що будинок був у занедбаному стані давно, але влада не реагувала.

      Відомо, що під завалинами залишилися ще четверо людей, зокрема, й одна дитина. Через обвал загинуло двоє осіб – чоловік та жінка. Сімох людей вдалося госпіталізувати, вони вижили.

      Читайте також: Вони всі були поламані, – очевидець розповів, як витягував людей з-під завалин у Дрогобичі

      З однією жінкою, яка наразі в Дрогобицькій лікарні, журналістам 24 каналу вдалося поспілкуватися.

      Я не спала, тому що мала встати на роботу дуже рано. Той звук наближається, дуже близько, він стає дуже чітким, виразним і швидким. Таке наче сиплеться каміння. Я тоді не розуміла, що то вже був зсув,
      – розповіла постраждала Ірина.

      Вона пам'ятає, як взяла телефон і хотіла відкрити в кімнату двері, але так і не дійшла.

      Думала, може то або зсув, або пожежа, або щось, що воно так тріскає. Я не встигла дійти до дверей, я провалилася просто під плиту. Рукою одною на один бік,
      – згадує жінка.

      обвал у дрогобичі
      Обвал у Дрогобичі

      Відео: постраждала Ірина про обвал будинку в Дрогобичі

      Чому відкинули версію вибуху газу

      Цю версію відкидають, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнаються, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами. За їх словами, вони неодноразово зверталися і до влади, до ЖЕКів, однак на них не реагували.

      Окрім того, стало відомо, що приміщення першого поверху переоблаштувала собі перукарня і, ймовірно, знесла несучі стіни. До того ж, підвал постійно підтоплювало.

      Що відомо про людей під завалинами

      Під завалинами залишилися ще чотири людини. Серед них – дитина 2014 року народження. Рятувальники починають свердлити маленькі дірки у стінах підвалу. Через них вони  планують пропускати мікрокамери, аби спостерігати за людьми, які залишилися під завалинами.

      обвал у дрогобичі
      Рятувальники запускають камери для спостереження за людьми під завалинами

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      Теги: Новини Львова Надзвичайні ситуації ДСНС Жертви Обвал будинку в Дрогобичі Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини України
      Джерело: 24 канал
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